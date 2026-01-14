Humanitarna trail trka „Krug oko šume“ 24. januara

Humanitarna trail trka „Krug oko šume“, događaja koji spaja rekreaciju, druženje i konkretnu podršku lokalnoj zajednici održaće se 24. januara u Pančevu.

Sredstva prikupljena od kotizacija namenjena su obnovi poda u sali za trening Kulturno-umetničkog društva „Abrašević“, dok će deo prihoda biti uložen u dalji rad i uređenje prostorija Veslačkog kluba „Tamiš“, koji je i organizator ove trke. Prošle godine, ista manifestacija bila je posvećena obnovi svlačionica veslačkog kluba, koje su prvi put renovirane nakon više od četiri decenije.

Prijave za učešće otvorene su do 14. januara, a kotizacija iznosi 2.500 dinara za trku na pet kilometara i 3.000 dinara za trku na deset kilometara. Svi prijavljeni učesnici dobiće startni paket koji uključuje majicu trke, finišersku medalju, obrok, kuvano vino ili čaj, vodu.

Možete se prijaviti OVDE

Prošlogodišnja trka okupila je više 470 prijavljenih trkača, među kojima su bili učesnici iz Srbije i inostranstva. Organizatori očekuju sličan odziv i ove godine, uz podršku velikog broja volontera i saradnika.

(Pančevac)