Hemijsko-medicinska škola Vršac: Ućenik David Badovinac predstavio opus Stivena Kinga

11:00

17.01.2026

Foto: Hemijsko-medicinska škola Vršac

Knjige su ljubav, a tu ljubav sa posvećenošću neguju i naši učenici.

Uzorni učenik odeljenja III-3, David Badovinac, u prostorijama Hemijsko-medicinske škole Vršac upoznao je svoj razred i ostale posetioce sa svojim omiljenim autorom – Stiven King – i značajnim delom njegovog bogatog književnog opusa.

Kroz zanimljivo i sadržajno izlaganje, David je približio publici teme, motive i osobenosti Kingovog stvaralaštva, podstičući interesovanje za čitanje i razgovor o književnosti.

Mentor aktivnosti bila je profesorka Marija Vasić Kanački.

(Vršaconline)

