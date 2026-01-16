Kovačica: Večeras prezentacija knjige „Podzemni razgovori“

Opštinska biblioteka Kovačica organizuje prezentaciju knjige „Podzemni razgovori“ autora Stevana Lenharta, koja će biti održana u petak, 16. januara, sa početkom u 18 časova, u omladinskoj sali Doma kulture u Kovačici.

Knjiga „Podzemni razgovori“ donosi dvadeset intervjua sa domaćim i stranim umetnicima iz oblasti underground i alternativne umetničke scene, uključujući muziku, strip, ilustraciju i nezavisni film.

Autor je novinar Stevan Lenhart iz Kovačice.

Specijalni gost večeri biće poznati strip autor i ilustrator Aleksandar Zograf, jedan od najznačajnijih predstavnika domaće underground scene. Promocija knjige predstavlja priliku za sve ljubitelje alternativne kulture da se upoznaju sa savremenim podzemnim umetničkim izrazom i učestvuju u razgovoru sa autorima.

(Pančevac)