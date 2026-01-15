Poraz Železničara od Lehije u pripremnoj utakmici

Fudbaleri Železničara poraženi su od Lehije Gdanjsk rezultatom 0:1 (0:1) u drugom pripremnom meču u Antaliji.

U prvih petnaestak minuta igre pravih prilika za gol nije bilo. U 17. minutu prvu priliku za Pančevce imao je Stefan Cvetković, ali nije uspeo da šutira prema golu Lehije.

Trener Železničar Radomir Koković sumirao je utiske posle poraza od Lehije Gdanjsk u pripremnom meču u Antaliji rezultatom 0:1. – Prvih 15 minuta nismo ličili na sebe, dosta nesigurnosti, pogrešnih pasova, loših odluka. Što nam nije svojstveno. Drugo poluvreme smo izašli mnogo bolje, ostvarili kontrolu, počeli da dominiramo i dolazili u neke situacije koje vežbamo na treningu. Međutim, u jeku tih dobrih napada dobili smo crveni karton. Pokušali smo i sa igračem manje da ostanemo dosledni ideji, da imamo punu kontrolu. Da kroz pas iz niske zone izađemo iz njihovog pritiska. To smo u nekoj meri uspevali. Pokušali smo i da izađemo visoko koliko je to bilo moguće sa hendikepom. Generalno, mogu da budem zadovoljan energijom i pristupom u drugom poluvremenu. A problemima iz prvog poluvremena ćemo da se bavimo kroz analizu – istakao je Koković. Železničar je i sa igračem manje uspevao da sačuva kontrolu.

Dva minuta kasnije posle greške u zadnjoj liniji Železničara, krilni fudbaler Lehije Mena je iskosa sa desne strane šutirao i savladao golmana Popovića.

U 33. minutu viđena je najbolja prilika za superligaša sa Tamiša. Posle kornera Jevremovića odbijena lopta je došla do Tošića koji je centrirao, a Dušan Jovanović je za malo zakasnio da je klizećim startom prosledi u mrežu.

Do odlaska na odmor gosti su imali priliku preko Mene, međutim, siguran je bio golman Popović.

U drugom poluvremenu trener Radomir Кoković je promenio kompletan tim. Železničar se brzo nametnuo, bio bolji rival, ali je u momentima dominacije ostao sa desetoricom zbog isključenja Savadoga u 72. minutu.

Iako sa igračem manje, fudbaleri Železničara imali su incijativu i prilike. U finišu je i Lehija ostala sa igračem manje. Ipak, rezultat je ostao nepromenjen.

Treću proveru u Antaliji, fudbaleri Železničara imaće u nedelju protiv češkog tima Teplice.