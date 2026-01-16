Stižu novi neradni dani u februaru: Evo koliko ćemo odmarati

Građane Srbije sredinom februara očekuju novi neradni dani, povodom obeležavanja Sretenja – Dana državnosti Republike Srbije.

Kako je propisano zakonom, 15. i 16. februar su državni praznici i neradni dani. S obzirom na to da 16. februar ove godine pada u nedelju, neradni dan se, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim praznicima, prenosi na ponedeljak, 17. februar.

To znači da će zaposleni u Srbiji imati čak tri vezana slobodna dana – od subote 15. februara, do ponedeljka 17. februara.

Ovo je odlična prilika za kraći odmor, putovanje ili jednostavno predah od svakodnevnih obaveza, naročito imajući u vidu da je reč o prvom većem mini-odmoru u 2026. godini.

Podsećamo, Sretenje se u Srbiji obeležava u znak sećanja na Prvi srpski ustanak iz 1804. godine, ali i donošenje Sretenjskog ustava 1835. godine, jednog od najvažnijih dokumenata u istoriji srpske državnosti.

Za mnoge zaposlene ovo će biti prilika da spoje praznik sa vikendom i napune baterije pred nastavak radne godine.

(K1info)