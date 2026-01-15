Sijarto: MOL ima ambiciju da stekne većinski udeo u NIS-u

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović sastala se danas u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom, a razgovori su bili posvećeni mogućem međunarodnom dogovoru Srbije i Mađarske u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS), kao i ukupnoj bilateralnoj saradnji dve zemlje.

Sijarto je nakon sastanka istakao da su razgovori bili konstruktivni i prijateljski, ocenjujući da su Srbija i Mađarska, uprkos izazovima izazvanim ratom u Ukrajini i sankcijama Evropske unije, uspele da očuvaju energetsku stabilnost.

– Jasno je odakle krećemo. Rat u Ukrajini i briselske sankcije dovele su do toga da se centralna Evropa suoči sa energetskom krizom. Naši dosadašnji razgovori potvrdili su da je prijateljstvo urodilo plodom i ovaj put, jer smo uspeli da se izborimo sa teškom situacijom – rekao je Sijarto.

On je naglasio da je proteklo vreme pokazalo da bez Mađarske nema energetske bezbednosti u Srbiji, kao ni bez Srbije u Mađarskoj.

– Obećao sam da će Mađarska kroz MOL učiniti sve da se Srbija izbori sa teškom situacijom nastalom nakon prekida snabdevanja naftom iz pravca Hrvatske. MOL je povećao izvoz ka Srbiji, sva tri svoja depoa za gorivo popunjena su do maksimuma. Mađarska vlada je podržavala vladu Srbije u nastojanjima da od administracije SAD dobije odluku o ukidanju sankcija, a mi pružamo diplomatsku podršku MOL-u – naveo je Sijarto.

Dodao je da MOL Rafineriju u Pančevu smatra postrojenjem od strateškog značaja.

– Namerno se iznose lažne vesti kako bi se unela zabuna. Uvek ima onih koji su protiv pozitivnog biznisa. Razgovarali smo o potpisivanju međudržavnog sporazuma, u kojem bismo potvrdili i strateški značaj naftovoda koji će povezivati Mađarsku i Srbiju – rekao je mađarski ministar.

Govoreći o budućim koracima, Sijarto je naveo da MOL ima ambiciju da stekne većinski udeo, dok će dalja specifikacija zavisiti od same kompanije.

– Čim dođe do prvog važnog dogovora između MOL-a i Gaspromnjefta, odmah ćemo se obratiti OFAC-u. Što se tiče diplomatskih zadataka, na tome već radimo – poručio je Sijarto.

Đedović Handanović nakon sastanka sa Sijartom: Očekujem da pre kraja nedelje Rafinerija nastavi da radi

(Objektiv)