U Srbiji više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ objavio je danas da je na teritoriji Srbije od 5. do 11. januara zabeleženo više od 13.600 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Prema podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 204,08 na 100.000 stanovnika.

Registrovan je 13.601 slučaj, a najveći broj obolelih je u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, a zatim u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina.

Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost je na srednjem nivou, odnosno iznad definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije opadajući.

Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod dece, te je tako najviše obolelih u uzrasnoj grupi od nula do četiri godine, kao i dece uzrasta od pet do 14 godina.

Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Južnobačkog, Zapadnobačkog, Severnobanatskog, Braničevskog, Podunavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Moravičkog, Pčinjskog, Pomoravskog, Šumadijskog, Raškog, Nišavskog i Jablaničkog okruga, kao i na teritoriji grada Beograda.

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani).

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu, a u posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

Takođe, u toku druge izveštajne nedelje u 2026. godini prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama (ARI) registrovano je ukupno 11.012 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 931,77 na 100.000 stanovnika.

Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u više desetina zemalja od kojih je 19 zemalja prijavilo srednji ili više intenzitet, a 24 zemlje prijavilo je regionalnu ili široko rasprostranjenu distribuciju gripa.

