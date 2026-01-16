Ako već niste raskitili jelku, obavezno to uradite do Krstovdana

Kićenje jelke predstavlja važan godišnji ritual kada eforično i sa puno nade dočekujemo „novu“ godinu. Ali kada euforija prođe i vratimo se dnevnoj rutini, pogled na jelku može izazvati pomešane emocije.

Postoje narodna verovanja koja nam nude datum kada je vreme da se jelka raskiti, jer ako se on ne ispoštuje, to nije dobro za dom i porodicu. Ipak, treba biti praktičan i skinuti ukrase sa jelke kada mislite da je vreme, jer novogodišnja dekoracija pripada praznicima koji su prošli.

Kada je u pitanju praznična dekoracija, izgleda da postoje dve vrste ljudi: Oni koji raskite jelku odmah po Novoj godini i oni koji vole malo duže da uživaju u prazničnoj čaroliji. Kada je prirodna jelka u kući, koja nema busen, treba je skloniti čim iglice počnu da padaju, jer se jelka suši.

Pored verovanja i energetske ravnoteže u našem domu, prema verskim običajima i obavezama jelku treba raskititi do 18. januara, do Krstovdana.

Pojedine, uglavnom rimokatoličke tradicije, nalažu da se Božić slavi 12 dana, jer su tri kralja tada stigla u Vitlejem nakon Isusovog rođenja. Dakle, pošto se mi pridržavamo Julijanskog kalendara, to bi značilo da se ukrasi sklanjaju posle Svetog Jovana.

Sklanjanje novogodišnje dekoracije nikome nije omiljeni posao

Istočnjačka tradicija, pre svega feng šui, drevna kineska veština koja korišćenjem energije stvari stvara harmoniju između nas i našeg okruženja, nalaže da sve što je „obavilo posao“ treba ukloniti iz kuće.

Pošto jelka pripada novogodišnjim i božićnim praznicima koji su prošli, treba je ukloniti, jer ako je ne uklonimo – ostajemo u prošlosti. Treba razmišljati o budućnosti, o vremenu koje dolazi, a to je proleće.

Bez obzira na sva pravila i iskustva, ukoliko vam treba opravdanje zašto još uvek niste raskitili jelku i uklonili novogodišnju dekoraciju, imajte u vidu da proslava lunarne ili kineske Nove godine počinje 17. februara i slavi se obično 15 dana.

(RTS)