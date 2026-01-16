Sefkerin: Paketići za mališane za praznik Svetog Vasilija Velikog

SEFKERIN- U hramu Svetog Arhangela Gavrila u Sefkerinu 14. januara odnosno 1. januara po julijanskom „starom“ kalendaru, služena je sveta liturgija na praznik Svetog Vasilija Velikog i održan je moleban za početak nove proste 2026. godine, prenosi sajt Naše Opovo.

Upravni odbor srpske pravoslavne crkvene opštine Sefkerin, uz blagoslov paroha sefkerinskog, jereja Nenada Bartole, podelio je najmlađima novogodišnje paketiće na oduševljenje prisutnih mališana. Srbi su se tradicionalno okupljali za Srpsku Novu Godinu i igrali narodne igre, dok je tokom osmanske i austrougarske vladavine bilo zabranjeno proslavljanje i poštovanje srpske tradicije.

U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca gregorijanski „novi“ kalendar zvanično je prihvaćen Zakonom o izjednačavanju starog i novog kalendara 10. januara 1919. godine objavljenom u prvom broju Službenih novina Kraljevstva SHS. Tim zakonom predviđeno je da u celoj državi 15. januara prestaje da važi „stari“ kalendar i počinje „novi“. Prema narodnoj tradiciji, tokom dočeka se ne spava, a običaj je da se u toku noći služi vruća rakija, kuvano vino i krofne.

(Naše Opovo)