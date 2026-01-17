Pančevo: Za Časni krst pliva oko 100 plivača

Prijavilo se više od 110 plivača, a posle rigoroznog lekarskog pregleda organizatori veruju da će u hladnom Tamišu zaplivati oko 100 plivača, kaže Vidosava Vicanović. sekretar Udruženja „Srpska Sparta“.

U Pančevu će 19.januara po 14. put biti organizovano plivanje za Časni krst na Bogojavljenje. Organizatori predviđaju da će ove godino oko 100 plivača na gradskoj plaži na Tamišu zaplivati za Časni krst. U noći između nedelje i ponedaljka biće priređen i vatromet kao najava za praznik Bogojavljenje, kažu u Mesnoj zajednici Gornji grad, prenosi RTV Pančevo.

I ove godine vladalo je veliko interesovanje za plivanje za Časni krst na praznik Bogojavljenje 19.januara. Prijavilo se više od 110 plivača, a posle rigoroznog lekarskog pregleda organizatori veruju da će u hladnom Tamišu zaplivati oko 100 plivača, kaže Vidosava Vicanović – sekretar Udruženja „Srpska Sparta“.

Osim plivanja koje je zakazano za 12 sati na obalama Tamiša, obeležavanje Bogojavljenja počinje već u pre podnevnim satima kada će biti održane liturgije u hramovima Srpske pravoslavne crkve,rekao je Branislav Gligorić – predsednik MZ Gornji grad.

Organizatori događaju u Pančevu su grad Pančevo, Mesna zajednica Gornji grad, Turistička organizacija Pančevo, kao i Udruženje Srpska Sparta. I veliki broj državnih i javnih preduzeća je uključeno u organizaciju ovog značajnog događaja.

Organizatori pozivaju sve građane da dođu, podrže učesnike i budu deo ovog tradicionalnog i duhovnog događaja, koji iz godine u godinu potvrđuje snagu vere i zajednice na obalama Tamiša.

