Pogledajte mapu budućeg Beogradskog metroa

Izgradnja beogradskog metroa ulazi u ključnu fazu tokom ove godine, kada se očekuje početak velikih radova na izgradnji stanica, kao i dolazak tunel-kopačkih mašina, najavio je ministar finansija Siniša Mali. Prema njegovim rečima, prva linija metroa trebalo bi da bude završena do 2030. godine, čime će Beograd po prvi put u istoriji dobiti metro sistem.

Ministar je naglasio da je metro jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u zemlji i višedecenijski san glavnog grada, koji će konačno biti ostvaren, piše Kurir.

– Ono što smo obećali, na kraju krajeva i uradićemo. Beograd će po prvi put dobiti prvu, drugu, pa treću liniju metroa, a već u drugoj polovini ove godine ozbiljni građevinski radovi nas očekuju u Beogradu. Ali još jedan višedecenijski i generacijski san ćemo da ostvarimo, jer to Beograd mora da ima – rekao je Mali.

On je podsetio da je Beograd najveći grad u Evropi po broju stanovnika koji do sada nije imao metro sistem.

– Ispravićemo i tu grešku – poručio je Mali.

Prva linija metroa: Železnik – Mirijevo

Prva linija beogradskog metroa povezaće Železnik i Mirijevo. Ministar finansija je najavio da će tokom ove godine stići mašine „krtice“, odnosno TBM (Tunnel Boring Machine), koje će kopati tunele ispod grada.

– Mašine krtice odnosno TBM stižu u Srbiju u drugoj polovini godine – rekao je

Javno-komunalno preduzeće „Beogradski metro i voz“ potpisalo je 16. maja prošle godine ugovor sa kineskim kompanijama PowerChina i CRCHI (China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited) za nabavku dve TBM mašine namenjene izgradnji tunelske deonice Linije 1, faze 1. Tada je najavljeno da će mašine stići u Srbiju do aprila, odnosno do juna 2026. godine.

Delegacija tog preduzeća obišla je u avgustu proizvodne pogone fabrike CRCHI u kineskom gradu Čangša, gde se TBM mašine proizvode. Direktor JKP „Beogradski metro i voz“ Andreja Mladenović tom prilikom je izjavio da će mašine biti izrađene specijalno za geološke uslove tla u Beogradu i da će u prvoj fazi kopati 11 kilometara podzemnih tunela, od ukupno 15 kilometara trase sa 15 stanica.

Ugovor za projektovanje i izgradnju saobraćajnog sistema za Liniju 1, fazu 1, potpisan je 19. decembra sa francuskom kompanijom Alstom. Ugovor su potpisali ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević i JKP „Beogradski metro i voz“.

Ministar Mali je istakao da je reč o jednom od ključnih ugovora za realizaciju projekta.

– Ugovor je vredan čak milijardu evra i to je po meni bio poslednji ugovor, poslednja pravna stvar koju treba da uradimo – naveo je on.

Ugovor sa Alstomom obuhvata projektovanje i izgradnju sistema, kao i isporuku 32 kompozicije vozova za metro.

Istog dana potpisan je i Finansijski protokol između Vlade Srbije i Vlade Francuske, koji, kako je rekao Mali, predviđa finansijsku podršku u vidu zajma francuskog Trezora u iznosu od 150 miliona evra za realizaciju projekta beogradskog metroa.

Druga linija metroa: Bežanija – Mirijevo

Druga linija beogradskog metroa planirana je na potezu Bežanija – Mirijevo. Ministar finansija je naveo da je projekat za ovu liniju završen i da se početak gradnje očekuje 2027. ili najkasnije 2028. godine.

Govoreći o kašnjenju projekta, Mali je istakao da razlozi nisu administrativne prirode, već složenost samog posla.

– Kasnimo, ali ne kasnimo našom krivicom. Jednostavno projekat kasni, zato što kada radite takvu odgovornu i veliku stvar, treba uraditi sva moguća geomehanička i geološka istraživanja i tako dalje. Pošto je prva linija duga 21 kilometar, ako se ne varam, a druga 25 kilometra, trebalo je mnogo više vremena za to – rekao je Mali.

Skupština grada Beograda usvojila je Plan generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade druge linije metroa (druga etapa). Ovim dokumentom precizno su definisane nadzemne zone namenjene izgradnji objekata metro sistema, koje se nalaze neposredno uz trasu ili na samoj trasi druge etape.

Planom je predviđeno ukupno 24 stanice druge linije metroa, na sledećoj trasi: Depo Bežanija – Marka Čelebonovića – KBC Bežanijska kosa – Železnička stanica Zemun – Zemun Novi grad – Ugrinovačka – Filipa Višnjića – Stadion Zemun – Gradski park – Džona Kenedija – Opština Novi Beograd – Merkator – Arena – Blok 18 – Savski trg – Slavija – Karađorđev park – Južni bulevar – Grčića Milenka – Vojislava Ilića – Pijaca Zvezdara – Mite Ružića – Ustanička – Mirijevo.

Direktorka službe glavnog urbaniste Svetlana Jovičinac izjavila je da su stanice pažljivo planirane u zonama dobre pešačke dostupnosti i da su povezane sa svim vidovima javnog prevoza.

Usvojeni su i planovi detaljne regulacije za delove opština Palilula, Novi Beograd, Savski venac, Rakovica i Zvezdara, kao i više odluka o izradi novih planskih dokumenata.

Jovičinac je navela da se očekuje da će ovi planovi doprineti većoj atraktivnosti prostora, unapređenju komunalne i saobraćajne infrastrukture, kao i poboljšanju kvaliteta životne sredine i zdravlja stanovnika.