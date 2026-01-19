FOTO PRIČA: Konjanici danas na Tamiškom keju oduševili Pančevce

Predrag Perenčević, svesrpski Kozački savez, savetnik za kulturu Vrhovnog atamana za Balkan izjavio je da je Bogojavljanjski krst ove godine nosilo oko 90 konjanika i četiri zaprege.

Na pančevačkom keju po 14. put održano je Plivanje za časni Bogojavljenski krst. Prvi do krsta doplivao je Stefan Miltenović ujedno i najmlađi učesnik ovogodišnje manifestacije. Ove godine bilo je više od 130 učesnika.

Konjari iz naselja Margita, koji izvode konje svake godine na Badnji dan, Božić i Bogojavljenje i ove godine su se okupili ispred Preobraženskog hrama u Pančevu, gde su dobili blagoslov za održavanje manifestacije .Potom su na konjima i noseći Časni krst prodefilovali kroz grad. i stigli na Tamiški kej. Tu su dočekani sa oduševljenjem i posebnim interesovanjem,a što je ovekovečio Vanja Masic.

Predrag Perenčević, svesrpski Kozački savez, savetnik za kulturu Vrhovnog atamana za Balkan izjavio je da je Bogojavljanjski krst ove godine nosilo oko 90 konjanika i četiri zaprege, koji su prošli kroz naselja Margita i centar grada.

„Povorka se kretala Sinđelićevom ulicom, preko ulica Mihajla Pupina i Dimitrija Tucovića do Preobraženjskog hrama. Nakon toga, konjanici su nastavili ka centru grada, sa zadržavanjem kod spomenika Stevanu Šupljikcu gde su položeni venci. Nakon toga su se vratili ka Preobraženjskom hramu i Tamiškom keju, gde se maršuta završila“.

(Pančevac)