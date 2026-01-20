In memoriam: Preminula Senka Veletanlić

Preminula je naša poznata pevačica i glumica Senka Veletanlić saopštio je danas na svom Fejsbuk profilu njen sin, pijanista i kompozitor Vasil Hadžimanov.

„Jutros nas je napustila moja majka Senka Veletanlić. Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama“, naveo je Hadžimanov.

Senka Veletanlić preminula je u 90. godini. Rođena je 27. maja 1936. godine u Zagrebu, gde je diplomirala na Ekonomskom fakultetu.

Profesionalnu pevačku karijeru počela je 1960. godine kao interpretatorka zabavne muzike i šansone, a tokom karijere nastupala je širom Evrope i na festivalima, uključujući i nekada čuveni festival u Opatiji. Značajan deo umetničkog puta ostvarila je u Beogradu.

Sa suprugom Zafirom Hadžimanovim realizovala je brojne televizijske emisije, mjuzikle i koncertne programe, a njihovi resitali ostali su zapaženi na domaćoj kulturnoj sceni.

Senka Veletanlić bavila se i glumom, a publika je pamti i po duetima sa sestrom Biserom, sa kojom je izvela pesmu „Mi znamo sve“. Ostala je upamćena kao umetnica prepoznatljivog stila i jedna od legendi domaćih šlagera.

(Pančevac)