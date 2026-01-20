In memoriam: Preminula pevačica Beti Đorđević u 80. godini

Pevačica Blagica Beti Đorđević, preminula je 80. godini, potvrđeno je RTS-u.

Publika će je najviše pamtiti po nezaboravnom hitu „Počnimo ljubav ispočetka“.

Blagica Beti Đorđević je u mladosti bila vanserijski talenat. Rođena je u Kumanovu 1946. godine, a na muzičku scenu tadašnje Jugoslavije, kročila je krajem šezdesetih godina.

„Počnimo ljubav ispočetka“

Na početku karijere je putovala po Evropi i nastupala u uglednim klubovima izvodeći „evropski“ repertoar. Sedamdesetih je počela redovno da nastupa u hotelu „Jugoslavija“ u kom se okupljala elita iz čitave zemlje i u kom su odsedale svetske zvezde. Njen talenat otkrio je kompozitor Aleksandar Korać sa kojim je kasnije snimila svoj najveći hit Počnimo ljubav ispočetka.

Prvi singl Kraj moje tuge objavila je 1974. godine. Od tada do početka osamdesetih godina, objavila je desetak singlova, te nastupala na festivalima: Beogradsko proleće, Hit parada, Opatija, Split…

Veliku popularnost donela joj je pesma Počnimo ljubav ispočetka, Aleksandra Koraća, koju je prvi put izvela na Beogradskom proleću 1976. godine. Neke od njenih najpopularnijih pesama su i Kraj moje tuge, Nasloni glavu, Noć je lepša s tobom.

Povlačenje zbog folk muzike

Sedamdesetih je izdala dva albuma, a onda je preovladala folk muzika zbog čega je Beti rešila da se povuče. Nikada nije razumela kako je džez muzika mogla da ostane u zapećku, a bilo joj je nezamislivo da krene u smeru folk muzike.

Godine 2012. objavljen je njen CD sa 23 najpoznatije pesme pod nazivom The best of Beti Đorđević. Sa Žarkom Dančuom je snimila singl Nisam znala, 2016. godine, a na Beoviziji 2018. je nastupala sa Rambom Amadeusom i pesmom Nema te.

Sa Jovan Maljoković bendom 2020. godine izdala je singl Jedan pogled. CD kompilacija Ime mi je ljubav, zajedničko izdanje PGP RTS-a i „Jugoton Kroacija Rekordsa“ sadrži 20 hitova renomirane umetnice prepoznatljivog glasa.

Nagrada „Nišvila“ za životno delo

Nikada nije pristajala na „trule“ kompromise zarad popularnosti, ostajući svoja. Upravo je to i jedno od obrazloženja organizatora džez festivala „Nišvil“, na kome joj je 2022. godine uručena Nagrada za životno delo.