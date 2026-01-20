Vučić u Davosu sa Plenkovićem: Vođen razgovor o NIS-u i ukupnoj energetskoj situaciji
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Davosu sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem o pitanjima vezanim za NIS, ukupnoj energetskoj situaciji i obezbeđivanju stabilnog snabdevanja u složenim okolnostima.
„Sa Andrejem Plenkovićem o pitanjima vezanim za NIS, ukupnoj energetskoj situaciji i obezbeđivanju stabilnog snabdevanja u složenim okolnostima“, naveo je Vučić na Instagramu.
Predsednik Vučić učestvuje na 56. sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, gde će se danas obratiti na sesiji Oblikovanje ekonomskog identiteta Evroazije.
Прикажи ову објаву у апликацији Instagram
(Pančevac)