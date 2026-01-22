Pavel Hajko izlaže u Beogradu: Otvaranje izložbe 23. januara

U PTT muzeju u Beogradu 23. januara biće svečano otvorena 88. samostalna izložba umetničkih radova slikara Pavela Hajke pod nazivom „Dobar glas se daleko čuje“.

Izložba se realizuje u saradnji Pošte Srbije, PTT muzeja i Fondacije „Babkа“ iz Kovačice. Otvaranje je zakazano za 12 časova.

Umetnički opus Pavela Hajke, umetnika naive iz Kovačice, razvijao se kroz više faza, obeleženih snažnim bojama i izraženim emocijama, u kojima se prepliću motivi prirode i unutrašnja energija umetnika. U ranoj fazi stvaralaštva dominiraju dinamične scene borbe lisice i petla, kao simbol večnog ciklusa života, smrti i opstanka.

U kasnijem periodu Hajko se okreće intimnijim i erotskim motivima, u kojima petao postaje centralni lajtmotiv i simbol lepote, snage i strasti, povezujući sve etape njegovog umetničkog izraza. U PTT muzeju u Beogradu 23. januara biće svečano otvorena njegova 88. samostalna izložba pod nazivom „Dobar glas se daleko čuje“. Izložbu će svečano otvoriti NJ.E. Mihal Pavuk, ambasador Republike Slovačke u Srbiji, i Zoran Anđelković, v.d. direktora Pošte Srbije.

Publika će moći da pogleda radove umetnika tokom trajanja izložbe, koja obećava bogat vizuelni doživljaj i priliku da se upozna sa različitim fazama Hajkovog stvaralaštva.

(RTV Kovačica)