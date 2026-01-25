Kulturna dešavanja Južni Banat

Vršac: „Svetinje Sankt Peterburga“ u Gradskom muzeju do 30. januara

12:00

25.01.2026

Foto: Gradski muzej Vršac

Početkom januara u Gradskom muzeju u Vršcu otvorena je izložba fotografija „Svetinje Sankt Peterburga“, autora Miodraga Miše Brankovića. Izložbu čine na desetine fotografija velikog formata koje prikazuju dve velike svetinje – Isakijevski sabor i crkvu Vaskrsenja Hristovog.

Ova izložba nastala je u saradnji Miodraga Miše Brankovića i Državnog muzeja „Isakijevski dabor“ iz Sankt Peterburga, čiji je direktor Jurij Vitalijevič Mudrov bio na otvaranju u Vršcu.

Samu izložbu svečano je otvorio akademik Matija Bećković, a prisutnima su se, uz dr Radovana Kalabića i Njegovog preosveštenstva mitropolita banatskog gospodina Nikanora, obratili i gosti iz Sankt Peterburga – Sergej Anatovljevič Jeregin, direktor izložbenog odeljenja muzeja „Isakijevski sabor“, i rukovodilac sektora za istoriju restauracije Vladimir Žukov.

Izložba je otvorena do 30. januara.

(Pančevac)

