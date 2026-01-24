Kada zaposleni imaju pravo na otpremnine

Neko će danas u penziju, neko će sporazumno raskinut ugovor o radnom odnosu, a neko će dobiti otkaz.
Kada zaposleni ima pravo na otpremninu i u kojim slučajevima nema?
– Zaposleni ima pravo na otpremninu pri odlasku u penziju i kada se proglašava tehnološkim viškom. U slučaju sporazumnog raskida radnog odnosa, zaposleni nema pravo na otpremninu – rekla je Pavlović.
Koje su to situacije gde poslodavac izbegava isplatu otpremnine?
– Kada govorimo o penziji, to su retke situacije kada poslodavci pokušavaju da izbegnu isplatu otpremnine. S obzirom da je prostor za izbegavanje sužen. Kada govorimo o situaciji kada se isplaćuje otpremnina po osnovu tehnološkog viška, to je prostor rekao bi poprilično širok za poslodavce i on se širi do te mere da poslodavac jednostavno može da donese odluku o prestanku rada preduzeća, odnosno privrednog društva. Kada nema obavezu isplate od premline. To su situacije kada se preduzeće vodi u stečajni postupak ili postupak likvidacije, ali isto tako postoje i niz drugih situacija gde poslodavac praktično namerno provocira radnika da sporazumno raskine radni odnos ili da sam radnik raskine radni odnos kroz upućivanje na rad u mestu koji je udaljen u odnosu na mesto njegovog stanovanja do 50 km. Promenu radnog mesta, umanjenje zarada, niz drugih stvari koje mogu da se u praksi sretnu kao osnov za to da radnik po drugom osnovu otkaže Ugovor o radu kako se ne bi isplatila otpremnina – rekao je Ristić i dodao:
(Kurir.rs)