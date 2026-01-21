NIS se oglasio o ulaganjima: Nabrojano više objekata širom Srbije

Naftna industrija Srbije (NIS) saopštila je da je i tokom 2025. godine nastavila ulaganja u razvoj i modernizaciju svoje maloprodajne mreže, uprkos složenim i izazovnim okolnostima koje su obeležile poslovanje u prethodnom periodu.

Kako je objavljeno na zvaničnom sajtu kompanije, tokom prošle godine u rad je pušteno ukupno šest benzinskih stanica pod brendom NIS Petrol širom Srbije. Od tog broja, pet objekata je u potpunosti modernizovano, dok je jedan novoizgrađen, čime je dodatno unapređena dostupnost maloprodajnih objekata NIS-a, kao i kvalitet usluga za potrošače.

Modernizovane benzinske stanice otvorene su u Svrljigu, Mrčajevcima, Kraljevu (Kraljevo 1), Kuli i na Aerodromu Surčin, dok je novi maloprodajni objekat izgrađen i pušten u rad u Majdanpeku (Majdanpek 2).

U saopštenju se navodi da su projekti rekonstrukcije obuhvatili primenu savremenih tehničkih rešenja i unapređenje infrastrukture, uz dosledno poštovanje najviših bezbednosnih i ekoloških standarda.

Iz kompanije ističu da je na ovaj način dodatno unapređena dostupnost maloprodajne mreže, kao i kvalitet potrošačkih usluga na lokacijama koje su prošle modernizaciju.

– Kontinuiranim ulaganjima u razvoj maloprodajne mreže, uprkos poslovanju u izuzetno složenim okolnostima, kompanija NIS potvrđuje svoju posvećenost strateškim prioritetima, o čemu svedoči i činjenica da je samo u poslednjih pet godina u ovaj segment uloženo 57,6 miliona evra – navodi se u saopštenju kompanije.

Kako se dodaje, ovim ulaganjima NIS je želeo i da iskaže zahvalnost potrošačima koji su ostali verni kompaniji i u uslovima otežanog poslovanja.

