„Les hentes“ nastavlja s programima na radost dece

Udruženje „Les hentes“ već dugo priređuje atraktivne programe, uglavnom u Gradskoj biblioteci Pančevo, među kojima i sadržaje namenjene deci. Dok ova agilna organizacija planira nove aktivnosti, vredi podsetiti na neke koje su nedavno veoma dobro primljene kod najmlađe publike.

Udruženje „Las hentes”, realizovalo je šest aktivnosti u okviru minule Dečje nedelje, što je privuklo mnoge mališane.

Zahvaljujući trudu Jelene Simić, pet programa održano je u Gradskoj biblioteci Pančevo, a jedan je izveden u Narodnom muzeju Pančevo.

Sve je počelo radionicom s književnicom i profesorkom srpskog jezika

Aleksandrom Mihajlović, koja je u prepunoj čitaonici Gradske biblioteke

predstavila osnovcima svoju knjigu „Princeza sa tavana“.

Potom je održana likovna radionica sa ilustratorom i karikaturistom Nikolom Dragašem, a tema je bila „Jesen”. Tom prilkom je više od 40 dece imalo je zadatak da od plodova jeseni napravi svoju životinju.Čitaonicu biblioteke krasila je jesenja dekoracija, kao i voće svojstveno ovom dobu godine. Nakon radionice, koja je trajala dva školska časa, deca su se zasluženo počastila voćkama.

Na tribini „Mi i deca naša u savremenom svetu” gosti su bili filozof i psihoterapeut Milan Damjanac, kao i osnivač i dugogodišnji urednik sajta „Detinjarije” Jovana Papan.

Sugrađanka Danijela Ranković, koja je bila prisutna na tribini, istakla je da je tribina otvorila brojna pitanja o ulozi roditelja danas i o izazovima koje donosi vreme u kom živimo.

– U atmosferi u kojoj su roditelji svakodnevno bombardovani različitim savetima o tome kako da odgajaju svoju decu – često i od nestručnih ljudi – mnogi se osećaju zbunjeno i nesigurno u vlastite odluke. Govornici su istakli da je suština roditeljstva u iskrenom odnosu, u pristupu koji polazi iz pozicije brige i razumevanja, a ne isključivo iz autoriteta i strogosti. Deca, kako je naglašeno, moraju videti i našu ranjivost, jer upravo kroz takve trenutke uče o empatiji, poverenju i stvarnom životu. Posebna pažnja posvećena je temi savremenih tehnologija i sveta u kom deca danas odrastaju. Umesto kritike i zabrana, poruka tribine bila je da roditelji treba da pokažu razumevanje – da priznaju da im neke stvari možda nisu bliske, ali i da pokušaju da razumeju zašto su njihovoj deci važne – navela je ona.

Usledila je radionica s dečjim piscem Urošem Petrovićem, a prepuna čitaonica Gradske biblioteke svedočila je o ogromnoj popularnosti koju pisac

uživa kod naše dece.

Petrović je deci preneo divne i korisne poruke i pouke, naglasivši je da nijedan predmet ne treba stavljati u drugi plan, već se treba ozbiljno posvetiti muzičkoj i likovnoj kulturi.

Treba negovati svoje talente jer se nikad ne zna šta sutra deci može biti od koristi, u njihovom odraslom dobu.

Svojim zagonetnim pitanjima napravio je pravi spektakl i decu podstakao da razmišljaju, da koriste svoj potencijal.

Deca su davala tačne odgovore, a za nagradu dobijala čuvene Uroševe loptice.

Predstavljanje knjige „Borba za zapis” princeze Ljubice Karađorđević privuklo je veliku pažnju.

Na veb-sajtu i društvenim mrežama fondacije „Koreni”, koju vodi princeza, uz prigodne fotografije sa samog događaja, napisani su same reči hvale.

– Kakav smo doček dobili u Pančevu! Svečana sala Narodnog muzeja bila je prepuna odraslima i decom, a bogat program je osmislilo udruženje „Las hentes”, pod vođstvom divne Jelene Simić. Učenici prvog i petog razreda OŠ „Bratstvo – jedinstvo” iz Vojlovice, sa učiteljicom Snežanom Đorđević recitovali su stihove „Borbe za zapis” ispred makete zapisa koju su sami

napravili, a panoi su bili ukrašeni crtežima učenika škole crtanja „Čarobni svet crtanja“ i zapisima koje su napravili učenici OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”. Naročito svečan ton dao je nastup podmlatka Pančevačkog crkvenog srpskog pevačkog društva, koji je izveo tri numere – među njima i sjajno izvođenje „Pobedne pesme” vladike Nikolaja Velimirovića. Princeza Ljubica i princ Mihailo ostatak večeri proveli su u razgovoru s gostima, a svi iz Pančeva nose osećaj ponosa na divnu dečicu koju imamo i radost jer smo pronašli još jedan kulturni svetionik. – navodi se u tom tekstu.

Održana je i radionica s književnicom i profesorkom srpskog jezika i književnosti Jovanom Rebom, koja radi u čuvenoj Karlovačkoj gimnaziji.

Ona je napisala nekoliko lepo ilustrovanih slikovnica o velikanima iz naše istorije.

Na dečjem odeljenju Gradske biblioteke okupili su se osnovci, a Jovana im je pričala o kraljevskoj porodici Nemanjića, da bi tokom radionice pomenula i Vuka i Dositeja, reformatore, koji su tema poslednje objavljene slikovnice.

Ulaz na sve programe bio je slobodan, a pokrovitelji pomenutih programa bili su kompanije „Tehnomarket“, „Panledi“, „Sfinga-pro“ doo i „Suzeks uniforme“.

