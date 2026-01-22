Tamiš se zaledio: Spektakularan prizor, ali budite oprezni

Tamiš se zaledio, što je spektakularan prirodni prizor koji se povremeno dešava, ali zahteva oprez.

Naime, zaleđivanje Tamiša je redovna pojava tokom hladnih zima, a poslednji značajniji primeri zaleđivanja zabeleženi su 2017. godine kada su građani Pančeva i okoline šetali po ledu, što je izazvalo kako oduševljenje, tako i oprez zbog opasnosti od pucanja leda, posebno na mestima gde se led tanjio. Sve su to Pančevci snimili, a fotografije ljudi na ledu postale su viralne na društvenim mrežama.

Reč je o tome da reka Tamiš, pošto je plitka i teče sporije, često zaledi, formirajući privremene „korzoe“ na ledu.

A, zašto zaledi? Tamiš je plitka reka koja se u Pančevu sporije kreće, što olakšava formiranje leda tokom niskih temperatura. Zaleđivanje izaziva veliku pažnju, ljudi dolaze da vide i šetaju po zaleđenoj reci, ali se uvek upozorava na opasnost od pucanja leda, kao i kod vožnje automobila.

(Pančevac)