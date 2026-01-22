Vasiličari oterali zle sile za dobro raspoloženje

Po tradiciji je kačarevačko Udruženje Makedonaca „Vardar“ i ove godine je organizovalo Vasiličarski maskenbal.

Kao i dosad, deca su najviše uživala u ovom događaju, koji su svojim prisustvom uveličali i predsednica Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine Zorica Mitrović i sekretar Marjan Jovanoski, kao i mnogi gosti iz Jabuke, Pančeva, Vršca, Beograda…

– Vasiličari, babari ili koledari su prijatelji, koji su nam došli u goste s raznim maskama, da okupljeni oko vatre po narodnom verovanju „teramo zle sile“ iz stare godine i u dobrom raspoloženju dočekamo novu. Pored ostalog, pekli smo kobasice na vatri, pili kuvano vino iz kazana, a spremili smo i pitu „maznik“ u kojoj je bio novčić, a ovog puta dobitnik je bio naš prijatelj iz Jabuke Bojan Siljanoski, pevač iz ansambla „Toše Proeski“. Naravno, bilo je i mnogo dece koja su pevala praznične pesmice, a i mi odrasli smo se uz muziku, piće i dobru hranu veselili do kasno uveče – navodi jedna od organizatorki Emina Hilić.

Predsednik Udruženje Makedonaca „Vardar“ Sima Najdovski ističe da je ovde reč o tradiciji staroj više stotina godina, koja je uvek održavana u periodu od rođenja Isusa Hrista pa do njegovog krštenja na Bogojavljenje, u danima koji su u narodu nazvani nekršteni.

– Tada su neke „nečiste sile“ pokušavale da nešto ućare, a ljudi su im se suprotstavljali tako što bi se, uglavnom 13. i 14. januara, maskirali u prirodne kože od medveda, vuka, ovce ili šta je ko imao. U zavisnosti od kraja u Makedoniji, oni su se zvali Vasiličari, Babari, Bamburci ili Džalamari. Maskirali su se samo muškarci, koji su na sebi imali mnogo zvona i dok su se kretali, pravili su veliku buku. Potom bi se okupljali usred sela, uz veliku vatru oko koje su pevali uz muziku, piće i mnogo šale. U jutarnjim časovima išli bi od kuće do kuće, gde su ih domaćini dočekivali i darivali hranom i pićem, a Vasiličari bi im poželeli prosperitetnu godinu. Nakon toga bi usledilo okupljanje i nastavak zabave, pa ko dokad izdrži – navodi Najdovski.

(Pančevac/J. Filipović)

