Batut: Virus se širi u 14 okruga, potvrđena i u Južnom Banatu
U Srbiji se i dalje registruje široka geografska rasprostranjenost gripa, čija je klinička aktivnost na srednjem nivou, ali i dalje iznad epidemijskog praga uprkos opadajućem trendu, pokazuju najnoviji epidemiološki pokazatelji koje je danas objavio Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”.
Kako se navodi u izveštaju, u padu su i oboljenja slična gripu i akutne respiratorne infekcije, a za razliku od prethodnih nedelja, učestalost obolevanja pada u svim starosnim grupama, osim u uzrastu od 30 do 64 godine.
U toku treće izveštajne nedelje, za period od 12. do 18. januara 2026. godine, grip je dijagnostikovan u 14 okruga u Srbiji, a laboratorijski su potvrđeno slučajevi infekcije virusom gripa:
tip AH3,
A netipizirani,
A(H1)pdm09 sa teritorija.
Okruzi u kojima je prošle nedelje potvrđen grip
grad Beograd,
Južnobanatski,
Severnobanatski,
Sremski,
Mačvanski,
Moravički,
Zaječarski,
Pčinjski,
Pomoravski,
Šumadijski,
Raški,
Rasinski,
Nišavski,
Jablanički okrug.
Pad oboljenja sličnih gripu
U toku prošle nedelje bilo je 11.483 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 15,6 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom.
I u toku prošle nedelje najviše obolelih je bilo među decom do 4 godine, a zatim u uzrastu od 5 do 14, mada se u poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom beleži smanjenje učestalosti obolevanja po svim dobnim grupama osim u dobnoj grupi 30 do 64 godine.
Manje je i akutni respiratornih infekcija
Istovremeno, bilo je 10.013 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 10,7 odsto manje u poređenju sa prethodnom nedeljom.
Pik u Evropi dostignut u 50. nedelji
Prema dostupnim podacima za 2. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 23 zemlje, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u šest zemalja:
Albanija,
Bugarska,
Češka,
Nemačka,
Španija,
Ujedinjeno Kraljevstvo.
Posmatrano na regionalnom nivou, pik aktivnosti je dostignut u 50. nedelji.
– Pik aktivnosti gripa je dostignut ili je u toku u svim, sem u malom broju zemalja i područja. Međutim, aktivnost gripa i dalje ostaje visoka i široko rasprostranjena, u uslovima manjeg obima testiranja u poslednje tri nedelje. Osobe starije od 65 godina čine najveći udeo hospitalizacija zbog gripa. Na regionalnom nivou, virus gripa tipa A(H3) ostaje dominantan u cirkulaciji, dok je u pet zemalja kodominantan sa A(H1) – navodi se u izveštaju “Batuta”.
