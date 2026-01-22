Batut: Virus se širi u 14 okruga, potvrđena i u Južnom Banatu

U Srbiji se i dalje registruje široka geografska rasprostranjenost gripa, čija je klinička aktivnost na srednjem nivou, ali i dalje iznad epidemijskog praga uprkos opadajućem trendu, pokazuju najnoviji epidemiološki pokazatelji koje je danas objavio Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”.

Kako se navodi u izveštaju, u padu su i oboljenja slična gripu i akutne respiratorne infekcije, a za razliku od prethodnih nedelja, učestalost obolevanja pada u svim starosnim grupama, osim u uzrastu od 30 do 64 godine.

U toku treće izveštajne nedelje, za period od 12. do 18. januara 2026. godine, grip je dijagnostikovan u 14 okruga u Srbiji, a laboratorijski su potvrđeno slučajevi infekcije virusom gripa:

tip AH3,

A netipizirani,

A(H1)pdm09 sa teritorija.

Okruzi u kojima je prošle nedelje potvrđen grip

grad Beograd,

Južnobanatski,

Severnobanatski,

Sremski,

Mačvanski,

Moravički,

Zaječarski,

Pčinjski,

Pomoravski,

Šumadijski,

Raški,

Rasinski,

Nišavski,

Jablanički okrug.

Pad oboljenja sličnih gripu

U toku prošle nedelje bilo je 11.483 slučaja oboljenja sličnih gripu, što je za 15,6 odsto niže u poređenju sa prethodnom nedeljom.

I u toku prošle nedelje najviše obolelih je bilo među decom do 4 godine, a zatim u uzrastu od 5 do 14, mada se u poređenju sa prethodnom izveštajnom nedeljom beleži smanjenje učestalosti obolevanja po svim dobnim grupama osim u dobnoj grupi 30 do 64 godine.

Manje je i akutni respiratornih infekcija

Istovremeno, bilo je 10.013 slučajeva obolevanja od akutnih respiratornih infekcija, što je za 10,7 odsto manje u poređenju sa prethodnom nedeljom.

Pik u Evropi dostignut u 50. nedelji

Prema dostupnim podacima za 2. izveštajnu nedelju, stopa oboljenja sličnih gripu je iznad osnovnog nivoa u 23 zemlje, a stope akutnih respiratornih infekcija su povišene u šest zemalja:

Albanija,

Bugarska,

Češka,

Nemačka,

Španija,

Ujedinjeno Kraljevstvo.

Posmatrano na regionalnom nivou, pik aktivnosti je dostignut u 50. nedelji.

– Pik aktivnosti gripa je dostignut ili je u toku u svim, sem u malom broju zemalja i područja. Međutim, aktivnost gripa i dalje ostaje visoka i široko rasprostranjena, u uslovima manjeg obima testiranja u poslednje tri nedelje. Osobe starije od 65 godina čine najveći udeo hospitalizacija zbog gripa. Na regionalnom nivou, virus gripa tipa A(H3) ostaje dominantan u cirkulaciji, dok je u pet zemalja kodominantan sa A(H1) – navodi se u izveštaju “Batuta”.

(Pančevac)