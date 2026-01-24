OJT Pančevo: Optužni predlog protiv muškarca iz Dolova

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je 21. januara 2026. godine Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv P. J. (1957) iz Dolova, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje.

Optužni predlog protiv muškarca iz Dolova zbog sumnje na nedozvoljene polne radnje nad maloletnicom.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, postoji sumnja da je P. J. 6. februara 2024. godine, u autobusu koji je saobraćao na relaciji Pančevo–Vršac, preduzeo određene polne radnje prema maloletnoj oštećenoj, rođenoj 2008. godine, koje radnje predstavljaju navedeno krivično delo.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom izrekne uslovnu osudu, kojom bi mu bila utvrđena kazna zatvora u trajanju od šest meseci, koja se neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo.

Takođe, predloženo je izricanje mere bezbednosti zabrane približavanja i komunikacije sa maloletnom oštećenom.

(Pančevac)