Srbija najavila uvođenje letećeg taksija sledeće godine, ovo su cene u svetu

Srbija je napravila značajan iskorak ka uvođenju letećih taksija, nakon što je u Davosu potpisan Sporazum o partnerstvu između Vlade Srbije i kompanije Archer Aviation.

Sporazum su potpisali prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali i glavni komercijalni direktor kompanije Nikhil Goel, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i osnivača i izvršnog direktora Archera Adama Goldštajna.

Ovim sporazumom Srbija je izabrala Archer kao preferiranog eVTOL partnera, uz mogućnost kupovine inicijalne flote električnih letelica tipa Midnight.

Archer je ujedno postao i zvanični partner za vazdušni taksi tokom EXPO 2027, koji će se održati u Beogradu od maja do avgusta 2027. godine.

Ministar Mali je tom prilikom istakao da Srbija ovim potezom ide korak dalje ka budućnosti, naglašavajući da je Archer formalno izabrani partner Srbije za razvoj usluge vazdušnih taksija.

Koliko će koštati vožnja letećim taksijem

Iako cene za Beograd još nisu zvanično objavljene, Archer Aviation na globalnom nivou primenjuje model koji je pozicioniran kao premijum gradski prevoz, uporediv sa uslugama poput Uber Black-a.

Prema dostupnim podacima, očekivane cene prema prosečnoj tarifi iznosile bi između 2,5 i 5 evra po milji po putniku (jedna milja iznosi 1,6 kilometara).

Cena po ovom modelu obračunava se po broju putnika, uz pretpostavku da su sva četiri putnička sedišta popunjena.

Primeri cena na tržištima gde se usluga uvodi ili je već planirana.

Njujork (Menhetn – aerodrom JFK ili Newark):

100-150 dolara po sedištu, odnosno 85-128 evra, trajanje leta 5-10 minuta

Abu Dabi – Dubai:

800-1.500 AED (oko 180-340 evra), let traje oko 20 minuta

Abu Dabi (unutar grada):

300-350 AED (oko 70-81 evra)

Nju Delhi – Gurugram:

2.000-3.000 rupija (oko 20-30 evra), trajanje leta oko 7 minuta

Na osnovu ovih primera, očekuje se da i cene u Beogradu budu u sličnom rasponu, u skladu sa konceptom premijum gradskog prevoza.

Koliko košta sama letelica

Za operatere koji žele da kupe flotu letećih taksija, cena jednog aviona tipa Midnight iznosi više od 4 miliona evra po letelici. Velike kompanije, poput United Airlines-a i Soracle-a, već su rezervisale stotine ovih letelica za svoje buduće mreže vazdušnih taksija.

Šta nudi letelica Midnight

Model Midnight je električna letelica sa vertikalnim poletanjem i sletanjem (eVTOL), dizajnirana za gradski prevoz na kraćim relacijama.

Kapacitet letelice je pilot i četiri putnika sa prtljagom. Maksimalna brzina dostiže do 240 km/h, dok je domet optimizovan za gradske letove od 30 do 80 kilometara.

Letelica je u potpunosti električna i projektovana da proizvodi minimalnu buku tokom leta iznad urbanih zona.

(24sedam)