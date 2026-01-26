Renovirana ambulanta u Uljmi od sada omogućava i obavljanje laboratorijskih analiza na licu mesta koje je moguće uraditi svake srede kada će ovde dežurati i jedan laborant.

Gradonačelnica Vršca obišla je renovirane prostorije Doma zdravlja u Uljmi, gde su u prethodnom periodu realizovana značajna ulaganja u unapredjenje zdravstvene zaštite za meštane ovog sela, ali i za stanovnike još 11 vršačkih sela koja gravitiraju ka ovom pravcu. U renoviranoj ambulanti u Uljmi, gradonačelnicu je sačekao direktor Doma zdravlja Vršac, dr Borko Minić, sa rukovodstvom ove ustanove i načelnicima relevantnih službi koji se prezentovali nov i unapredjeni sistem rada ove zdravstvene jedinice, kao i planove u predstojećem periodu.

Jedna od najvažnijih novina jeste uvodjenje noćnog dežurstva lekarske ekipe, koje je od nedavno obezbeđeno svake noći, čime je značajno unapređena dostupnost hitne i primarne zdravstvene zaštite u ruralnim područjima. Pored toga, u ambulanti je vraćen dvosmenski rad svim radnim danima, uz prisustvo lekara i medicinskog tehničara u smeni, što obezbedjuje kontinuitet i veću sigurnost za pacijente. Renovirana ambulanta u Uljmi od sada omogućava i obavljanje laboratorijskih analiza na licu mesta koje je moguće uraditi svake srede kada će ovde dežurati i jedan laborant iz Opšte bolnice Vršac. Radi smanjenja potrebe da pacijenti putuju u Vršac, u renoviranom objektu u Uljmi uspostavljaju se i ginekološka i pedijatrijska ambulanta, dok je u narednom periodu planiran i početak rada škole roditeljstva, kako bi budući roditelji sve neophodne pripreme pred dolazak deteta na svet, mogli da obave u svom mestu stanovanja.

Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović razgovarala je sa pacijentima koji su se zatekli u ambulanti i uverila se u značaj ovih unapredjenja zdravstvenih usluga. Ona je ovom prilikom istakla da ovim ulaganjima lokalna samouprava nastavlja da sprovodi politiku ravnomernog razvoja i unapredjenja kvaliteta života u svim naseljenim mestima na teritoriji Grada Vršca.

„Danas smo imali priliku da obidjemo renovirane prostorije Doma zdravlja u Uljmi, čime smo potvrdili da briga o zdravlju naših sugradjana nije pitanje centra ili periferije, već obaveza prema svakom čoveku, u svakom naseljenom mestu. Od nedavno je u ovoj ambulanti obezbedjeno noćno dežurstvo lekarske ekipe, koje će biti na raspolaganju svake noći za čak 11 vršačkih sela koja gravitiraju ka ovom pravcu. Posebno je važno što je u ovoj ambulanti vraćen dvosmenski rad svim radnim danima, jer to znači sigurnost i kontinuitet zdravstvene usluge za meštane Uljme i okolnih sela. Novine koje će doneti značajna olakšanja, bez potrebe odlaska u Vršac, dokaz su da ovo nije samo ulaganje u objekat, već i u kvalitet života naših sugradjana koji žive na selima. Lokalna samouprava će nastaviti da ravnomerno ulaže u sva naseljena mesta, jer svaki stanovnik Vršca, bez obzira gde živi, zaslužuje jednako dostupnu, kvalitetnu i savremenu zdravstvenu zaštitu.“ izjavila je gradonačelnica Vršca, tokom današnje posete Uljmi.

Direktor Doma zdravlja Vršac, Dr Borko Minić, istakao je značaj renoviranja ovo objekta koji je pretrpeo veliku štetu u poplavama 2017. godine, a sada je praktično pretvoren u jedan mini dom zdravlja. On je takodje upoznao gradonačelnicu sa načinom rada koji je planiran u budućnosti, gde će Uljma svim radnim danima imati i pedijatra i ginekologa na raspolaganju.

„U ambulanti u Uljmi unapredjena je organizacija primarne zdravstvene zaštite kroz uvodjenje kontinuiranog noćnog dežurstva i dvosmenskog rada Službe opšte medicine tokom radnih dana, što obezbedjuje veću dostupnost i bržu reakciju zdravstvene službe za stanovnike ovog područja. Omogućavanjem laboratorijske dijagnostike i specijalističkih pregleda u samoj ambulanti, značajno je smanjena potreba za upućivanjem pacijenata u Vršac. Ovakva organizacija rada doprinosi efikasnijem funkcionisanju sistema i boljem kvalitetu zdravstvene usluge. Cilj Doma zdravlja je da kvalitetna primarna zdravstvena zaštita bude ravnomerno dostupna svim gradjanima, bez potrebe za odlaskom u grad.“ izjavio je Dr Borko Minić, direktor Doma zdravlja Vršac.

(Pančevac)