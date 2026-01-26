Dom omladine Pančevo: Ove sedmice program posvećen školskoj slavi Sveti Sava

Dom omladine Pančevo u januaru bio je domaćin brojnih kulturnih programa. Raznovrstan sadržaj privukao je veliki broj posetilaca, posebno mladih. Za narednu nedelje organizatori najavljuju program posvećen obeležavanju školske slave Svetog Save.

Publika je tokom januara ima priliku da uživa u filmskim projekcijama, radionicama i razgovorima, čime je Dom omladine još jednom potvrdio svoju ulogu važnog mesta susreta i kreativnog izražavanja, rekla je Jelena Pešić – PR Dom omladine Pančevo .

Tokom januara, Dom omladine Pančevo posebnu pažnju posvetio je najmlađima. Za početak godine u prostorijama Ateljea mladih biće održana predstva, a u planu je i predstavljanje knjige za decu.

Jelena Pešić ističe da već u februaru publiku koja prati programe ove kulturne ustanove očekuju bogati sadržaji.

Januarski programi Doma omladine Pančevo još jednom su potvrdili da ova ustanova ostaje važno mesto susreta, kreativnosti i kulturnog stvaralaštva za sve generacije, sa najavom bogatih sadržaja i u mesecima koji slede.