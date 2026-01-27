Trka u zimskom ambijentu: Svi učesnici su pobednici

Druga humanitarna trka pod nazivom „Krug oko šume“ održana je u subotu , u organizaciji Veslačkog kluba „Tamiš“.

Tom prilikom se u zimskom ambijentu Gradske šume na poziv uspešnog pančevačkog sportskog društva odazvalo nekoliko stotina trkača, kao i brojna publika.

Mnogi od njih su, iako dugo žive u našem gradu, baš tada prvi put iskusili blagodeti prelepe prirode koja je „tako blizu, a tako daleko“.

Prema rečima predsednika i trenera kluba Ognjena Matijevića sav novac od kotizacija, kao i od sponzora upotrebljen je u plemenite svrhe.

– I dok smo prošle godine prikupljena sredstva upotrebili za renoviranje naših svlačionica, ove godine jedan deo biće iskorišćen za renoviranje poda u sali za trening Kulturno-umetičkog društva „Abrašević“, a drugi deo za renoviranje sale Veslačkog kluba „Tamiš“. Inače, veoma sam zadovoljan time kako je prošla trka: poslužilo nas vreme, trkači su bili srećni i zadovoljni, nije bilo povreda, a atmosfera je bila odlična. Pritom smo imali neverovatnih 320 učesnika, iako se prijavilo čak 400, ali se neki nisu pojavili. Pored njih, akciji su se priključili brojni sponzori i donatori. Sve u svemu, veoma mi je drago zbog tolikog odziva i podrške kako iz Pančeva tako i iz drugih mesta poput Beograda, Valjeva, Smedereva, Leskovca, Subotice – navodi Matijević.

Prema njegovim rečima, sve je uspešno okončano zahvaljujući zalaganju mnogih.

– Zahvalni smo ljudima iz „Vojvodinašuma“ što su nam pomogli oko same staze, zatvaranja šume i, kao najbitnije, same sigurnosti trkača. Imali smo oko 40 volontara i niko nije uzeo ni dinar za to. Inače, u četvrtak smo mislili da otkažemo trku pošto je Tamiš bio zaleđen, ali stvoreni su uslovi nakon što su nadležni dozvolili da se podigne prevodnica i da se ubrza tok reke. Istakao bih i veliko zalaganje naših prijatelja Bojana, Ignjata, Dragana i Kiće, koji su pet sati su proveli u čamcima lomeći led ispred kluba. Sama manifestacija je dobila naziv po tome kako mi veslači zovemo stazu za treninge. Obeležavali smo je tračicama što smo već istog dana očistili u startnoj zoni, a sutradan i po šumi. Sve u svemu, bilo je još mnogo posla od pripreme, preko organizacije trke, do prostra za presvlačenje i obezbeđivanja lekara i službe za spasavanje. Na sreću, uprkos teškom terenu nije bilo nikakvih povreda – napominje Ognjen.

Trke su održane u četiri kategorije: na pet i deset hiljada metara, a staza je bila veoma zahtevna, jer se trčalo po raskvašenoj šumi, pa je bilo mnogo blata. Bilo je tri starta, a najbraži na 10.000 trčao oko 40 minuta, dok je na dvastruko kraćoj distanci to bilo za oko 20 minuta.

I naposletku, može se reći da su pobednici za sve one koji su učestvovali, samim tim što su pomogli ovako plemenitu akciju.

Nakon trke bilo je mnogo blatnjavih patika i trenerki, pa je i te kako bila dobrodošla suva oprema, kao i pasulj iz kazana, kuvano vino ili čaj.

Za sve koji nisu trčali, organizovana je humanitarna tombola i svako ko je želeo da pomogne mogao je da kupi listić od 500 dinara, a glavna nagrada donosila je godinu dana besplatnog interneta od sponzora trke „Xnet“.

(Opširnije u reportaži narednog štampanog „Pančevca“)

(Pančevac/J. Filipović)

Održana humanitarna trail trka „Krug oko šume“

KRUG OKO ŠUME: Ovo su pobednici humanitarne trke