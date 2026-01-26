Valentina Mirkov iz AK „Panonije“ Pančevo vicešampionka Srbije

PANČEVO – Valentina Mirkov iz AK „Panonije“ Pančevo vicešampionka je na Prvenstvu Srbije za mlađe juniore koje je održano u subotu na Banjici. Valentina je nastupila za Atletski klub „Panonija“ u disciplini sportskog hodanja, što joj je primarna disciplina.

Kao uvod u novu sezonu dužina trase za kategoriju U18 je 3.000m, a Valentina je od ove godine ušla u tu kategoriju.

Iako je trenažni proces prekidala zbog bolesti, ona je od početka trke zauzela

drugu poziciju. a tako je bilo i do samog kraja. Do srebra je došla rezultatom

19:02 minuta.

“ Valentina je već nekoliko godina konstantno na pobedničkom postolju a naredni vikend nastupa u istoj disciplini u konkurenciji starijih juniorki“, ističe trener Aleksandar Dragojević.

Pored nje, nastupiće i njen rođeni brat Vladimir Mirkov, momak koji je u prošloj godini u toj disciplini oborio 4 državna rekorda.

Ova takmičenja su uvod i priprema za takmičenja u martu i nastupe u Dudincima u Slovačkoj i za Balkanijadu u Turskoj.

(Pančevac)