RZS:111.987 dinara prosečna neto zarada u novembru, 86.702 dinara medijalna

BEOGRAD – Prosečna zarada (bruto) obračunata za novembar 2025. godine iznosila je 154.772 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 111.987 dinar, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Medijalna neto zarada iznosila je 86.702 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa.

Rast bruto zarada u periodu januar‒novembar 2025, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,3 odsto nominalno, odnosno sedam odsto realno, dok je prosečna neto zarada veća za 11,2 odsto nominalno, odnosno za 6,9 odsto realno.

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruta zarada za novembar 2025. nominalno je veća za 11,4 odsto, a realno za 8,4 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 11,2 odsto, odnosno za 8,2 odsto realno.

(Pančevac/Beta)