Minhen: Aleksa Rakonjac započeo novu godinu sa zlatom

12:34

26.01.2026

Foto: SD Pančevo 1813

U Minhenu je proteklog vikenda održan prestižni međunarodni turnir u streljaštvu, na kojem su učestvovali takmičari iz svih krajeva sveta , a među njima i dva iz Streljačke družine “Pančevo 1813“ u sastavu reprezentacije Srbije.

Aleksa Rakonjac je bio najuspešniji takmičar vazdušnom puškom u sastavu reprezentacije Srbije, a upravo je napunio 22 godine i postao i zvanično senior.

Ovo mu je prvo takmičenje u ovoj godini i već se okitio zlatnom medaljom u finalu seniora puškom, u kojem je ubedljivo pobedio, iako je sa visokim rezultatom od 633,5 krugova, koji je njegov lični rekord, bio četvrti u kvalifikacijama. Nastupao je i u disciplini miks sa Aleksandrom Havran ali ovoga puta , nisu uspeli da se plasiraju u finale od četiri najbolje ekipe.

Marko Ninković je nastupao iz vazdušnog pištolja i sa rezultatom od 566 krugova je zauzeo solidno 28. mesto u kategoriji juniora, a uInline image
prvoj trećini od svih takmičara.
Oni se već spremaju i za sledeći nastup na međunarodnom turniru VOJVODINA CUP u Novom Sadu, a potom i za Prvenstvo Evrope.
(Pančevac)

