Večni odrazi u ogledalu vremena, nova knjiga Marijane Stratulat

Reč je o izdanju na rumunskom jeziku, koje predstavlja jedan od najznačajnijih publicističkih poduhvata u oblasti manjinske kulture i novinarstva u Srbiji, realizovan uz podršku Pokrajinske vlade.

U jubilarnoj godini postojanja Novinsko-izdavačke ustanove „Libertatea”, objavljena je kapitalna knjiga „Večni odrazi u ogledalu vremena – odabrani intervjui” Marijane Stratulat, obima većeg od 1.150 strana, koja donosi više od sto intervjua vođenih tokom dve decenije.

Reč je o izdanju na rumunskom jeziku, koje predstavlja jedan od najznačajnijih publicističkih poduhvata u oblasti manjinske kulture i novinarstva u Srbiji, realizovan uz podršku Pokrajinske vlade.

Ova knjiga nije klasična zbirka intervjua, već sveobuhvatan dokument kulturnog i intelektualnog života jednog vremenskog razdoblja (2005–2025). Na njenim stranicama zastupljeni su razgovori sa istaknutim piscima, pesnicima, naučnicima, akademicima, diplomatama i kulturnim poslenicima iz Srbije, Rumunije i drugih evropskih zemalja. Njihova svedočanstva, stavovi i razmišljanja čine dragocen korpus koji prevazilazi trenutak nastanka i dobija trajnu dokumentarnu vrednost.

Autorka intervjua, Marijana Stratulat, novinarka, književnica i pesnikinja, gradi dijalog kao prostor produbljenog razgovora i razumevanja. Njen novinarski pristup zasniva se na pažljivo koncipiranim pitanjima, etičkoj odgovornosti i jasnoj svesti o značaju sagovornika i konteksta u kojem govore. Zbog toga svaki intervju funkcioniše i kao samostalan tekst, ali i kao deo šire celine koja oblikuje kulturnu i intelektualnu hroniku.

Posebnu vrednost izdanju daju intervjui sa ličnostima koje više nisu među živima. Njihovi glasovi, sačuvani u ovoj knjizi, predstavljaju važan doprinos očuvanju intelektualnog nasleđa i kolektivnog pamćenja. Upravo u tome leži jedna od ključnih vrednosti ovog projekta – u sposobnosti da novinarski tekst preraste u istorijski izvor.

Knjiga ima i izrazitu edukativnu funkciju. Za mlade novinare ona predstavlja primer odgovornog i sadržajnog intervjua, zasnovanog na znanju, pripremi i poštovanju sagovornika. U vremenu u kojem dominiraju kratke forme i površne interpretacije, „Večni odrazi u ogledalu vremena” podsećaju na značaj dijaloga kao suštine novinarske profesije.

Objavljena u godini jubileja Novinsko-izdavačke ustanove „Libertatea”, ova knjiga prevazilazi okvire jednog izdavačkog poduhvata. Ona predstavlja trajni zapis o ljudima, idejama i vrednostima koje su obeležile kulturni prostor rumunske zajednice u Srbiji i njenu povezanost sa širim evropskim kontekstom.

(eVršac/Foto:Denis Stratulat)