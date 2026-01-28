Prvenstvo Srbije u atletici: Ksenija Mrkela vicešampionka

Prvenstvo Srbije u konkurenciji mlađih juniora, koje je održano proteklog vikenda, bilo je prvo veliko takmičenje u novoj atletskoj sezoni.

Prvog dana takmičenja pančevački Dinamo postao je bogatiji za još jedan vredan trofej, i to srebrnu medalju u trci na 400 metara.

Ksenija Mrkela je u najjačoj mogućoj konkurenciji, s godinu dana starijim rivalkama, osvojila drugo mesto s rezultatom 59,28 sekundi.

– Bila je primetna velika trema kod Ksenije, nije trčala najopuštenije, ali je smogla snage da ostvari plasman koji smo svi priželjkivali. Izgubila je od bolje atletičarke u ovom trenutku, s kojom će u narednom periodu voditi velike bitke na 400 metara. Moram da istaknem da je ovo Kseniji sporedna disciplina i da moramo još mnogo da radimo da bi u svojoj glavnoj disciplini, a to je 800 metara, ispunila normu za Evropsko prvenstvo.

Velika nam je prepreka to što zimi nemamo ni minimalne uslove za trening, zbog čega svi ovi rezultati imaju mnogo veću vrednost – rekao je trener Ljupčo Cvetkoski.

Odličan je bio i pionir Ognjen Stojanović u skoku uvis. On je sa ostvarenim ličnim rekordom od 174 centimetra zauzeo peto mesto. Do poslednje visine bio je drugoplasiran, ali su ga potom pobedili stariji i mnogo iskusniji takmičari.

(Pančevac/A.Ž)