OŠ Branko Radičević danas kum slave u Uspenskom hramu

Srpska pravoslavna crkva i škole širom Srbije danas će proslaviti Savindan, u znak sećanja na Svetog Savu, srpskog prosvetitelja i prvog srpskog arhiepiskopa, utemeljivača srpske crkve, države i školstva. U čast Svetog Save širom Srbije, regiona i sveta svake godine organizuju se svetoslavske proslave i akademije, a učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji će školsku slavu obeležiti prigodnim programima.

Osnovna škola Branko Radičević-Pančevo bila je danas kum slave u Uspenskom hramu ( crkva sa dva tornja ). Prošle godine je „kumstvo“ predala škola „Đura Jakšić“.

U crkvi je održana priredba gde će bio prigodan program ( recital, hor ), rezanje slavskog kolača.

Direktorka OŠ „Branko Radičević“ Nataša Valešinski Stanković istakla je značaj saradnje obrazovnih institucija i Srpske pravoslavne crkve, naglasivši da ovakvi događaji doprinose vaspitanju dece u duhu zajedništva, poštovanja i očuvanja kulturnog i duhovnog identiteta.

Obeležavanje Savindana u Svetouspenskom hramu još jednom je potvrdilo važnost povezivanja škole, crkve i zajednice u negovanju tradicionalnih vrednosti. Program je naišao na tople reakcije prisutnih vernika i gostiju.

(Pančevac)