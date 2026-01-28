5G u Srbiji: mitovi i realnost

Otkako je 5G stigao u Srbiju, oko njega se vrte brojni mitovi. Najčešći je da je 5G „samo brži internet“. U praksi, brzina jeste važna, ali prava vrednost nove mreže leži u kapacitetu i stabilnosti, posebno kada veliki broj korisnika koristi internet istovremeno.

A1 Ultra 5G, fokusiran na urbana i poslovna područja, u realnim uslovima donosi 150 do 800+ Mbps, dok u idealnim situacijama dostiže i 1 Gbps – i do osam puta brže od 4G-a. Upload do 50 Mbps znači gledanje HD i 4K sadržaja bez zastoja, bržu cloud sinhronizaciju, stabilan hotspot i lakše slanje velikih fajlova, bilo za posao ili školu. To je posebno važno za korisnike koji u A1 ponudi imaju Netflix, Sky Showtime i HBO na jednom računu, pa premijum sadržaj mogu da gledaju bez zastoja.

Drugi čest mit je da 5G mora da radi savršeno svuda. Pristup A1 Srbija je zasnovan na temeljnom i postepenom roll outu u urbanim sredinama širom zemlje. U ovoj prvoj fazi, 5G je dostupan u sledećim gradovima: Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Pančevo, Čačak, Subotica, Kraljevo, Leskovac, Šabac, Kruševac, Novi Pazar — kao i u još oko 10 manjih gradova. Pored gradova, pokrivene su i glavne turističke destinacije — Kopaonik, Zlatibor i Vrnjačka Banja. Ova lista se brzo širi — svakog meseca se dodaju nove lokacije.

A1 Ultra 5G sada donosi jasne benefite: aplikacije se otvaraju odmah, video pozivi su stabilniji, a online igre reaguju u realnom vremenu. To potvrđuje i podatak da već 20% celokupnog mobilnog saobraćaja u A1 mreži ide preko Ultra 5G – iako je mreža tek lansirana.

Treća zabluda je da 5G „zamenjuje“ 4G. U stvarnosti, ove dve mreže rade zajedno – kada 5G signal oslabi, uređaj se automatski prebacuje na 4G bez prekida. Zato korisnici u praksi dobijaju najbolje iz oba sveta, posebno u slučaju A1, čija je 4G mreža proglašena *Najbržom mobilnom mrežom od strane Ookla, tvorca čuvenog Speedtesta, petu godinu zaredom.

Posebno važna prednost 5G mreže je ponašanje u gužvi. Na koncertima, sportskim događajima i drugim masovnim okupljanjima, 5G ostaje stabilan i brz, dok 4G ume da oslabi.

A1 Ultra 5G je dostupan automatski postojećim A1 korisnicima, bez dodatne aktivacije, kroz odabrane postpaid tarife sa Unlimited data opcijom, uključujući sezonsku promociju sa neograničenim mobilnim internetom do 12 meseci.

Svi koji još nisu korisnici A1 mreže, sada mogu potpuno besplatno i bez obaveza da isprobaju

Ultra 5G putem Try&Buy opcije:

– Jednostavnom onlajn aktivacijom, bez odlaska u prodavnicu;

– Mogu da testiraju brzinu, performanse i pokrivenost mreže;

– Uz jednostavan prelazak u A1 mrežu, ukoliko se za to odluče.

*Na osnovu analize Ookla® Speedtest Intelligence® podataka za period od Q2–Q3 2021. do Q1–Q2 2025.