Učenici i nastavnici OŠ “Sveti Sava” obeležili školsku slavu

17:12

27.01.2026

Printscreen/TV Pančevo

Obeležavanju školske slave Sveti Sava u hramu Svetog Save u Pančevu prisustvovao je veliki broj vernika, među kojima i učenici Osnovne škole „Sveti Sava“, koji su zajedno sa svojim nastavnicima učestvovali u molitvenom slavlju. Oni su za ovu svečanost pripremili i program posvećen  liku i delu Svetog Save. Po prvi put učenici i nastavnici Savine škole u crkvi su prisustvovali i rezanju slavskog kolača prenosi RTV Pančevo.

Savindan se i ove godine u Pančevu obeležava kao praznik vere, znanja i zajedništva, posvećen liku i delu prvog  srpski arhiepiskop i prosvetitelj.

Svetu liturgiju služio je Njegovo preosveštenstvo, vladika banatski Nikanor, uz sasluženje pančevačkih sveštenika. U duhu svetosavskih vrednosti, porukom mira, ljubavi i očuvanja tradicije, svečano slavlje u hramu Svetog Save u Pančevu još jednom je okupilo vernike svih generacija.

(Pančevac)

školska slava Sveti Sava

