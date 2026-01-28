Pančevci osvojili Zagreb: Buč Kesidijev spektakularni trijumf u Areni

Grupa Buč Kesidi održala je koncertom pred 8.000 fanova u zagrebačkoj Areni potvrdila status najvećeg rock benda nove generacije na ovim prostorima i prvog takvog koji se odvažio da nastupiti u najvećoj dvorani u Hrvatskoj.

Da je reč o regionalnom muzičkom fenomenu moglo se naslutiti od samih početaka karijere kada se bend vrtoglavom brzinom dao u najveće mlado regionalno indie rock ime.

Koncert u zagrebačkoj Areni bez sumnje označio do sada najveću stepenicu i krunu u dosadašnjoj karijeri ovog dvojca, što su opisali rečima:

„Sve djeluje nestvarno. I dalje ne možemo da verujemo što se sinoć desilo. Hvala vam, divni ljudi, što ste nam omogućili da ostvarimo san. Hvala što slušate našu muziku i hvala za sve suze i zagrljaje koje smo podjelili nakon naše prve Arene. Ovo nije kraj, tek smo počeli. Zajedno. Volimo vas.“

Buč Kesidi redovno pričaju jezikom generacije što im je donelo horde fanova u regionu, a njihova snaga i neviđena euforija se itekako videla u Areni. Zoran Zarubica (bubnjevi, vokal) i Luka Racić (gitara, vokal) od samog stupanja na scenu bili su praćeni vriskom publike, a dvojac je od početka dao do znanja da će ovo biti veče u kojoj će dati apsolutno sve što imaju. Od jakih singlova do skrivenih aduta kroz ukupno više od 30 pesama Buč Kesidi su pokazali zašto su na muzičkom tronu regiona.

Veče su otvorili uz “Moderne veze” sa novog istoimenog albuma, a nastavili s “Euforija”, “Trebaš mi”, “Posle plakanja” i pesmom “Laž”. Momci su pokazali da su krenuli jako, a onda je bilo vreme za prve goste večeri. Pop punk trio Luzeri uz Buč Kesidi su izveli zajednički singl “Kamikaze”, da bi trio nastavio sa svojim hitovima “Blank face” i “Hihgschool crush”. Buč Kesidi nastavili su da galopiraju kroz veče sa pesmama “Kafe aparat”, “Draga?”, kao i “Skupi snagu” i “I dalje ti nedostaje”, a na scenu je potom stupio osječki muzičar z++, koji je izveo svoje “Sedmo nebo” i “Dijamanti”. Niz pesama koje fanovi pevaju zajedno s bendom Buč Kesidi su nastavili uz “Pusti da gori”, “Tiho” i “Kasno je” dok je apsolutna euforija vladala Arenom.

Dodatno zapalivši atmosferu na scenu je stupio i veliki Vojko V koji je i izveo freestyle na hit pesmu “Nema ljubavi u klubu” i “Ne može”. Buč Kesidi su nastavili s hitovima “Curimo po asfaltu” i “Subota”, a pojačanje su dobili uz maskiranog repera Devita koji je s Nadiom izveo svoje pesme “Amsterdam” i “Ego”. Ne spuštajući intenzitet bend je dodavao singlove “Suze u očima”, “Nebitna (…ne mogu da)” i “Idemo do hodnika” na svoju setlistu, a kao još jedni gosti pridružili su im se i slovenački Joker Out na singlu “Bluza”. Veče u Areni je kulminiralo megahitovima “Nedjelja ujutru”, “Tužne ljubavi” i “Đuskanje ne pomaže” s tridesetak fanova koji su pohrlili na binu.

Nastup u Areni trijumfalno su otvorili i gosti koji su uveli u atmosferu za veče. Jedna od najuspješnijih mladih hrvatskih kantautorica Nika Turković sa bendom je izvela pesme sa dva hvaljena albuma „11“ i „Brze suze“. Veče je obilježio i još jedan glas generacije, IDEM koji iznova dokazao zašto je jedan od najtraženijih regionalnih izvođača.

