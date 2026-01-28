Pančevo Zabava

Pančevci osvojili Zagreb: Buč Kesidijev spektakularni trijumf u Areni

10:28

28.01.2026

Podeli vest:

Foto: PR/Vedran Metelko
Foto: PR/Vedran Metelko

 Grupa Buč Kesidi održala je koncertom pred 8.000 fanova u zagrebačkoj Areni potvrdila status najvećeg rock benda nove generacije na ovim prostorima i prvog takvog koji se odvažio da nastupiti u najvećoj dvorani u Hrvatskoj.

Da je reč o regionalnom muzičkom fenomenu moglo se naslutiti od samih početaka karijere kada se bend vrtoglavom brzinom dao u najveće mlado regionalno indie rock ime.

Koncert u zagrebačkoj Areni bez sumnje označio do sada najveću stepenicu i krunu u dosadašnjoj karijeri ovog dvojca, što su opisali rečima:

„Sve djeluje nestvarno. I dalje ne možemo da verujemo što se sinoć desilo. Hvala vam, divni ljudi, što ste nam omogućili da ostvarimo san. Hvala što slušate našu muziku i hvala za sve suze i zagrljaje koje smo podjelili nakon naše prve Arene. Ovo nije kraj, tek smo počeli. Zajedno. Volimo vas.“

Foto: PR/Vedran MetelkoFoto: PR/Vedran Metelko

Buč Kesidi redovno pričaju jezikom generacije što im je donelo horde fanova u regionu, a njihova snaga i neviđena euforija se itekako videla u Areni. Zoran Zarubica (bubnjevi, vokal) i Luka Racić (gitara, vokal) od samog stupanja na scenu bili su praćeni vriskom publike, a dvojac je od početka dao do znanja da će ovo biti veče u kojoj će dati apsolutno sve što imaju. Od jakih singlova do skrivenih aduta kroz ukupno više od 30 pesama Buč Kesidi su pokazali zašto su na muzičkom tronu regiona.

Foto: PR/Vedran MetelkoFoto: PR/Vedran Metelko

Veče su otvorili uz “Moderne veze” sa novog istoimenog albuma, a nastavili s “Euforija”, “Trebaš mi”, “Posle plakanja” i pesmom “Laž”. Momci su pokazali da su krenuli jako, a onda je bilo vreme za prve goste večeri. Pop punk trio Luzeri uz Buč Kesidi su izveli zajednički singl “Kamikaze”, da bi trio nastavio sa svojim hitovima “Blank face” i “Hihgschool crush”. Buč Kesidi nastavili su da galopiraju kroz veče sa pesmama “Kafe aparat”, “Draga?”, kao i “Skupi snagu” i “I dalje ti nedostaje”, a na scenu je potom stupio osječki muzičar z++, koji je  izveo svoje “Sedmo nebo” i “Dijamanti”. Niz pesama koje fanovi pevaju zajedno s bendom Buč Kesidi su nastavili uz “Pusti da gori”, “Tiho” i “Kasno je” dok je apsolutna euforija vladala Arenom.

Foto: PR/Vedran MetelkoFoto: PR/Vedran Metelko

Dodatno zapalivši atmosferu na scenu je stupio i veliki Vojko V koji je i izveo freestyle na hit pesmu “Nema ljubavi u klubu” i “Ne može”. Buč Kesidi su nastavili s hitovima “Curimo po asfaltu” i “Subota”, a pojačanje su dobili uz maskiranog repera Devita koji je s Nadiom izveo svoje pesme “Amsterdam” i “Ego”. Ne spuštajući intenzitet bend je dodavao singlove “Suze u očima”, “Nebitna (…ne mogu da)” i “Idemo do hodnika” na svoju setlistu, a kao još jedni gosti pridružili su im se i slovenački Joker Out na singlu “Bluza”. Veče u Areni je kulminiralo megahitovima “Nedjelja ujutru”, “Tužne ljubavi” i “Đuskanje ne pomaže” s tridesetak fanova koji su pohrlili na binu.

Foto: PR/Vedran MetelkoFoto: PR/Vedran Metelko

Nastup u Areni trijumfalno su otvorili i gosti koji su uveli u atmosferu za veče. Jedna od najuspješnijih mladih hrvatskih kantautorica Nika Turković sa bendom je izvela pesme sa dva hvaljena albuma „11“ i „Brze suze“. Veče je obilježio i još jedan glas generacije, IDEM koji iznova dokazao zašto je jedan od najtraženijih regionalnih izvođača.

(Pančevac)

 

Tagovi

Arena Buč Kesidi Zagreb

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.