Brestovac: Čista petica za znanje o Svetom Savi

Slavu Sveti Sava obeležavaju sve škole i to uglavnom prigodnim priredbama s raznovrsnim programom, ali je brestovačka Osnovna škola „Olga Petrov“ otišla korak dalje.

Naime, tamošnja profesorka srpskog jezika i književnosti Jasmina

Petrović organizovala kviz o prvom srpskom prosvetitelju.

– U tom odmeravanju znanja učestvovali su učenici sedmih razreda, koji su bili podeljeni u četiri ekipe po četiri učesnika i borili se u nekoliko etapa, a na kraju svake ispadao je po jedan tim. Svaki tačan i celovit odgovor nosio je 10 poena, a ukoliko jedan tim nije dao adekvatan odgovor, priliku je dobijao drugi tim, koji se najbrže javio. U finalu su ostale dve ekipe i bilo je neizvesno do samog kraja, a kako su bile izjednačeni, postavljana su im bonus pitanja. Naposletku je pobedila ekipa 7-1, koju su činili Andrea, Miroslav, Lazar i Vanja. Svi učesnici su pokazali zavidno znanje, dok je publika svim srcem navijala za svoje favorite, a pobednici su nagrađeni čistom peticom – navodi profesorka.

