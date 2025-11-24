Brestovačka škola organizovala ekološku akciju „Sakupi i uštedi – vredi“

Učenici brestovačke osnovne škole „Olga Petrov“ nedavno su još jednom

pokazali visok nivo ekološke svesti.

Poslednji put oni su s velikom pažnjom slušali predavanje predstavnika gradskog Javnog komnalnog preduzeća „Higijena“ Uroša Draževića u sklopu akcije „Sakupi i uštedi – vredi“.

Gost je tom prilikom održao edukaciju za đake od petog do osmog razreda na temu reciklaže. Predavanju su prisustvovala po tri učenika iz svakog odeljenja.

U toku edukacije učenici su upoznati s pojmom reciklaže, kao i koracima koji se sprovode da bi neki otpadni materijal prošao proces prikupljanja, izdvajanja i prerade kako bi od njega bio stvoren novi proizvod.

Mali Brestovčani su naučili i koliko je važno reciklirati i na taj način doprineti čistoći životnog okruženja, sačuvati prirodu i dodatno uticati na svoje drugare i ukućane ličnim primerom, jer svačije malo znači mnogo za očuvanje prirodnih resursa za buduće generacije.

Učenicima su predočene posledice do kojih može doći ukoliko neko zagađuje životnu sredinu.

Time narušava i sopstveno zdravlje jer u prirodi je sve povezano i funcioniše kao celina.

Podsećanja radi, deca iz brestovačke osnovne škole, predvođena nastavnicom biologije Milicom Stojanović, od prošle godine učestvuju u pomenutoj akciji i na taj način daju doprinos očuvanju životne sredine.

To pre svega rade tako što sakupljaju reciklažni materijal, kao što su flaše, limenke i papir.

(Pančevac/J. Filipović)

