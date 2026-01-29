Rastko i Milica maskote Ekspa 2027, do izložbe 471 dan

BEOGRAD – Maskote Specijalizovane izložbe Ekspo 2027 zvaće se Rastko i Milica, objavio je danas direktor kompanije Expo 2027 Beograd Danilo Jerinić.

On je na svečanoj ceremoniji proglašenja imena rekao da je za predložena imena maskota stiglo oko 100.000 glasova.

U septembru su u finalu ostala tri para imena – Rastko i Milica, Sava i Nada, kao i Momčilo i Tamara, a građani su dobili još vremena da glasaju s obzirom da je zbog velikog interesovanja javnosti i konstantnog priliva glasova, produžen rok za izbor imena maskota Ekspa 2027 Beograd.

Ime Rastko simbolizuje rast, napredak i inovacije, što su i centralne teme same izložbe, a ime Milica predstavlja toplinu, ljubaznost i harmoniju, što su takođe vrednosti koje Srbija želi da promoviše kao domaćin koji povezuje ljude.

Oba imena su prepoznatljiva u srpskoj istoriji: Rastko Nemanjić i Kneginja Milica, čime se maskote, koje nose narodnu nošnju, dodatno povezuju sa kulturnim identitetom zemlje.

Mali: Ekspo novi izvor rasta za Srbiju, uskoro plan razvoja do 2028. godine

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će specijalizovana izložba Ekspo 2027 u Beogradu biti novi izvor rasta Srbije, jer je to ogromna šansa za naše privrednike i najavio da će vrlo brzo biti predstavljen plan razvoja zemlje do 2028. kao i do 2035. godine.

„Na osnovu celokupne infrastrukture koju ćemo izgraditi do tada, na osnovu svega toga i svih tih posetilaca koje ćemo imati, da onda Srbija još brže i još jače raste. I zato ćemo vrlo brzo izaći, kao što je predsednik Vučić i obećao, sa programom Srbija 2028, pa do 2035, gde i kako vidimo viziju razvoja naše Srbije u narednih devet ili 10 godina“, rekao je Mali, u Ekspo Plejgraundu na Beogradskom sajmu, na ceremoniji svečanog proglašenja maskota Ekspo 2027: Rastka i Milice.

Poručio je da su to stvari koje menjaju Srbiju.

„Svaka zemlja u svetu traži neke nove izvore rasta, mi to imamo i to je naš Ekspo i mnogo sam ponosan na to. Još jednom hoću da iskoristim priliku da pozovem sponzore, da pozovem domaće firme. Mi smo do sada potpisali ugovor s jednom od najvećih IT kompanija, Cisco iz Amerike, potpisali smo ugovor s nekoliko domaćih kompanija, ali pogledajte ljudi, ovo će biti ogromna šansa za naše privrednike, za one koji imaju nešto da pokažu, nešto da podele sa svetom, da to upravo i urade. Da se promovišu na pravi način kao cela naša zemlja i da 2027. godine celom svetu pokažemo šta smo uradili i šta ćemo tek da uradimo u svim mogućim oblastima“, istakao je Mali.

Radovi za Ekspo biće završeni na vreme, do izložbe 471 dan

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je preostao još 471 dan do početka najvećeg događaja u našoj istoriji i do početka najvećeg događaja u svetu 2027. godine, odnosno izložbe Ekspo i da će svi radovi biti završeni na vreme.

On je na svečanosti proglašenja maskota izložbe obraćajući se izabranim maskotama Milici i Rastku rekao da će oni biti simboli ne samo tog događaja nego i napretka i uspeha Srbije u godinama i decenijama koje dolaze.

„A to je upravo specijalizovani Ekspo koji će biti ovde u Beogradu, koji će biti u našoj Srbiji i koji je naša najveća razvojna šansa. I drago mi je što sam danas ovde da prisustvujem ovom događaju kada promovišemo imena naših maskota Milice i Rastka“, rekao je on.

Dodao je da je pred nama puno posla da se na pravi način promoviše izložba i Srbija kada se očekuje tri do četiri miliona posetilaca iz svih zemalja sveta i sa svih kontinenata.

Mali je istakao da će za Ekspo sve biti završeno na vreme i da na gradilištu svakoga dana radi po 3.000 radnika i angažovano je oko 500 mašina.

(RTV)