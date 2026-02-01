Studenti mogu da produže pravo na porodičnu penziju i posle 26. godine

Student koji prima porodičnu penziju po smrti roditelja može zadržati pravo na penziju i u slučaju da mu bolest ili povreda produže školovanje.

Iako pravo na porodičnu penziju, po opštem pravilu, važi do navršene 26. godine života, postavlja se pitanje da li se to pravo može produžiti u situacijama kada bolest ili povreda utiču na trajanje školovanja.

Mirovanje prava u slučaju bolesti

Zakonom o visokom obrazovanju propisana je mogućnost da se studentu odobri mirovanje prava i obaveza u slučaju bolesti. Ukoliko je fakultet odobrio mirovanje prava i obaveza zbog bolesti, Fond PIO prihvata takvo uverenje prilikom ocene ispunjenosti uslova za korišćenje prava na porodičnu penziju, jer student u tom periodu zadržava status studenta visokoškolske ustanove.

Za vreme trajanja mirovanja, detetu pripada pravo na porodičnu penziju, kao i nakon navršenih 26 godina života, ukoliko se i dalje nalazi na školovanju. Pravo se ostvaruje za onoliko vremena za koliko je mirovanje odobreno.

Potrebno i mišljenje veštaka

U slučaju kada student ne poseduje uverenje visokoškolske ustanove kojim mu je odobreno mirovanje prava i obaveza zbog bolesti, prilikom ocene uslova za korišćenje prava na porodičnu penziju nakon navršenih 26 godina života, neophodno je pribaviti mišljenje organa veštačenja o postojanju bolesti i dužini njenog trajanja. U tom slučaju, pravo na porodičnu penziju detetu pripada za celokupno vreme trajanja mirovanja, kao i nakon navršenih 26 godina života, ukoliko se i dalje nalazi na školovanju, i to za onoliko vremena koliko je mirovanje trajalo, odnosno za period koji je organ veštačenja Fonda utvrdio kao trajanje bolesti.

Kurir Biznis/Kamatica