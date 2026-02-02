Nova pravila NSZ za nezaposlene: Evo koliko novca će dobijati sa biroa

Počev od 1. februara 2026. godine, nezaposlena lica u Srbiji koja ostvaruju pravo na novčanu naknadu sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje dobiće nove, korigovane iznose ove pomoći.

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) izvršila je usklađivanje osnovica i limita za isplatu u skladu sa godišnjim indeksom potrošačkih cena za 2025. godinu, kako je propisano Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.Izmenjeni iznosi važiće kako za nezaposlene koji pravo na novčanu naknadu stiču od februara, tako i za one koji ovu pomoć već primaju.

Nova osnovica za obračun

Dnevna osnovica za obračun novčane naknade sada iznosi:

1.507,12 dinara

Na ovaj iznos se primenjuje odgovarajući procenat, najčešće u rasponu od 60 do 90 odsto, u zavisnosti od dužine radnog staža i prethodnog radnog angažovanja. Nezaposleni sa kraćim stažom ostvaruju pravo na 60 odsto osnovice.

Minimalni i maksimalni mesečni iznos

NSZ je istovremeno utvrdila nove granice mesečne isplate:

Minimalna mesečna naknada: 33.745 dinara

Maksimalna mesečna naknada: 78.226 dinara

Ovi iznosi predstavljaju zakonski okvir isplate, što znači da korisnici ne mogu primiti iznos manji od propisanog minimuma, niti veći od utvrđenog maksimuma, bez obzira na pojedinačni obračun.

Visina mesečne naknade zavisi od broja radnih dana u konkretnom mesecu i visine dnevne naknade. Ukoliko obračunati iznos padne ispod minimalnog praga, korisniku se isplaćuje minimalni iznos, dok se u slučaju prekoračenja maksimalnog limita primenjuje gornja granica.

Način obračuna dnevne naknade

Dnevna osnovica se određuje prema prosečnoj zaradi koju je nezaposleni ostvarivao pre prijavljivanja na evidenciju NSZ. U slučajevima kada zarada ili radni staž nisu dovoljni, primenjuje se minimalna osnovica.

Na utvrđenu osnovicu zatim se obračunava procenat u rasponu od 60 do 90 odsto, u skladu sa ostvarenim radnim stažom.

Primer iz prakse

Ukoliko dnevna osnovica iznosi 1.507,12 dinara, a primenjeni procenat 80 odsto, dnevna naknada iznosi:

1.507,12 × 0,8 = 1.205 dinara

Za mesec koji ima 22 radna dana, ukupna mesečna naknada iznosi:

1.205 × 22 = 26.525 dinara

S obzirom na to da je ovaj iznos niži od propisanog minimuma, korisniku bi u ovom slučaju bilo isplaćeno 33.745 dinara.

Na ovaj način NSZ obezbeđuje da nijedan korisnik novčane naknade ne primi manje od zakonom utvrđenog minimalnog iznosa, čak i kada obračun pokazuje niži iznos.

(Kamatica)