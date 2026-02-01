Izviđačkim pozdravom, zavetima i podizanjem zastave otvoren Acin memorijal

U Pančevu je svečano otvorena tradicionalna izviđačka manifestacija Acin memorijal, čiji je organizator Izviđački odred “Crne rode”. Pod sloganom Stazama istorije Pančeva, događaj je okupio više stotina izviđača svih uzrasta, iz zemlje i regiona.

Izviđačkim pozdravom, zavetima i podizanjem zastave zvanično je otvoren osmi Acin memorijal u Pančevu. Domaćin manifestacije u čast prerano preminulog Aleksandra Ace Stankovića i ove godine bila je Osnovna škola „Miroslav Mika Antić“, dok je događaj otvorio predsednik Sportskog saveza Pančeva, Zoran Ašanin.

Prema rečima organizatora iz Izviđačkog odreda „Crne rode“, ovogodišnji memorijal nosi naziv „Stazama istorije Pančeva“, a za učesnike je pripremljen bogat i raznovrstan program. Učestvuju izviđači iz svih krajeva zemlje i regiona, svih uzrasta – od najmlađih do najstarijih.

Jedan od osnovnih ciljeva ovakvih okupljanja jeste promocija izviđačkih vrednosti – zajedništva, prijateljstva i timskog duha, ističu učesnici.

Ovaj događaj još jednom potvrđuje da se Pančevo s pravom smatra jednom od najistaknutijih izviđačkih sredina u regionu,rekao je Dbrica Velimirović, zamenik starešine Saveza izviđača Srbije.

Aktivnosti u okviru osmog Acinog memorijala „Stazama istorije Pančeva“ trajaće do 1. februara u 16 časova, kada je predviđeno zatvaranje manifestacije, kao i dodela nagrada i diploma najuspešnijim učesnicima u sve četiri uzrasne kategorije.

(Pančevo/RTV Pančevo)