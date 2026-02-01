Umesto parfema, poklonite ženama preventivni pregled

U 2024. godini devet Pančevki umrlo je od posledica obolevanja od raka grlića materice – što je više nego u prethodne dve godine. Mediji ponavljaju, lekari pozivaju – idite na preventivne ginekološke preglede, jer su i kod privatnika jeftiniji nego osrednji parfem za predstojeći Osmi mart. Pored toga, zaštitite i svog tinejdžera za budućnost – HP vakcina sprečava ovu opaku bolest u više od 90 odsto slučajeva.

Budimo pametne! Odlazak kod privatnika ginekologa može biti i jeftiniji od novog blejzera ili petnaestog para patika. U Pančevu ih radi nekoliko, pa birajte. Osnovni pregled košta od 4.000 do 5.000, ultrazvuk oko 2.000, kolposkopija oko 3.000, a pride papanikolau test i mikrobiološka analiza još oko dve hiljadarke. Znači, sve zajedno od 8.000 do 10.000 – taman koliko neki osrednji parfem u kesici za „damu” za predstojeći Osmi mart. Kao deo pregleda za skrining raka obavlja se papanikolau test, a rezulat iznad „jedinice” ne znači da je dijagnostikovan rak. Kod „papa jedan” ćelije su normalne i zdrave, „papa dva” znači da su ćelijske promene neznatne i da se na sumnja na rak, „papa tri” se tumači kao nejasan, te su potrebna dalja ispitivanja, „papa tri D” upućuje na displaziju, ali bez raka, dok „papa IV” sugerišena moguće prekancerozne lezije ili rak, što će utvrditi dalja ispitivanja, a tek „papa pet” označava maligne tumorske ćelije. Konačna dijagnoza biće utvrđena na daljim pregledima.

Nema onoga, ili one koja ne zna da treba da ide na preventivne ginekološke preglede. Osim toga što su oni deo lične higijene, u slučaju ranog otkrivanja raka na ženskim polnim organima znače uglavnom i izlečenje – posebno kada je u pitanju karcinom grlića materice. Većina će ipak izbegavanje ginekologa uporno pravdati time da će im preventivni pregled biti zakazan tek za šest meseci, dok u tom kukanju i bacanju drvlja i kamenja na državni zdravstveni sistem prolazi i godina, dve, tri, deset…

A da je za svaki rak, ako se već i pojavio, najbitnije da ga pronađemo na vreme, znamo – ali ne hajemo. Sigurno je da bi rano otkrivanje značilo spas i za dobar deo od oko 700 žena, koliko u Srbiji svake godine umre od ove bolesti, za šta potkrepa može biti i to da smo po stopi mortaliteta u odnosu na Evropu još lošiji nego po učestalosti obolevanja. Vrh držimo zajedno s Rumunijom, Moldavijom, Ukrajinom, Litvanijom, Rusijom i Crnom Gorom. A i Južni Banat ne stoji dobro u odnosu na Srbiju, kako pokazuju podaci Zavoda za javno zdravlje Pančevo iz 2024, među 26 regiona četvrti smo po stopi obolevanja, a na petom po stopi smrtnosti.

U odnosu na prethodne dve godine i u Pančevu i u Južnom Banatu povećan je broj i obolelih i umrlih (videti grafikone), ipak su za analizu upotrebljiviji podaci na petogodišnjem nivou. Za sada je jedino jasno da se situacija ne poboljšava, pa nam je i to pokazatelj da nam prevencija ne napreduje, čak ni kod žena koje su, za razliku od svojih baba ili majki, za ginekologa čule još u zabavištu. Novi stil života i okidači u životnoj sredini i hrani sigurno još dodaju rizike, što pokazuje i to što se bolest registruje kod sve mlađih uzrasta, sve češće i u dobi od 30 do 35 godina.

Sudeći po svemu ovome, i Srbija se savršeno uklapa u fokus ovogodišnje Evropske nedelje prevencija raka grlića materice, koja se obeležava od 19. do 25. januara, jer je svim zemljama sugerisano da ponovo svoje građanke upozore na značaj prevencije. Za odrasle žene, u dobi od 25 do 65 godine, to znači da bar jednom godišnje idu na preventvine preglede. A za tinejdžere vakcina protiv humanog papiloma virusa znači da će za 90 odsto smanjiti mogućnost obolevanja od raka grlića materice. Preporučuje se u uzrastu do 15. godine jer se humani papiloma virusi, od kojih su neki potencijalno kancerogeni, prenose tokom seksualnog odnosa, Rizik od infekcije HP virusima povećava se i kod nezaštićenog i oralnog seksa i usled česte promene seksualnih partnera. Ali faktori koji podstiču razvoj kancera grlića materice mogu biti i i uzimanje kontraceptivnih pilula tokom dužeg perioda, veliki broj trudnoća i porođaja, oslabljen imunosistem zbog bolesti, lekova ili transplantacije organa, pušenje i druge genitalne infekcije, kao što su herpes simpleks ili hlamidija. Uticaj lošeg nutritivnog statusa i genetskih faktora je trenutno još predmet rasprave.

Savet doktora iz Zavoda „Pančevac” Dr Vesna Novičić Đonović, specijalista ginekologije, zaposlena u Beogradu, koja preglede obavlja i u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, upozorava na to da se poslednjih godina promene na materici mnogo brže razvijaju, te da je stoga potrebno i češće obavljati preventivne preglede. – Rak grlića materice se nekada vrlo često razvijao i godinama, ali u poslednje vreme u praksi sam imala primere da samo u periodu od godinu i po dana, nakon pregleda na kojem je ustanovljeno da su i materica i jajnici potpuno zdravi, tumor naraste i do sedam i po centimetara. Čak i miomi, čini se, mnogo brže rastu. Zato se danas lekari odlučuju za vrlo brze intervencije kada se uoče tumori na materici, koji su važili za one koji jako sporo napreduju – kazala je doktorka Novičić Đonović. Što se tiče mioma, koji često izazivaju strah kod žena, kaže da je u stvari reč o benignim tumorima na mišiću materice, koji jako retko maligniziraju. – Tumorom se nazivaju sve promene, izrasline, uvećanja, te dijagnoza na papiru izaziva paniku kod žena. Ali miomi na materici uglavnom mogu da izazovu probleme zbog svoje veličine, eventualno bolova ili krvarenja. Male miome, manje od dva centimetra, samo treba redovno kontrolisati. Ako su veći, moraju češće i da se kontrolišu, a tek kada se na ultrazvuku primeti promena u njegovoj strukturi, posebno brz ili veliki porast, ili ako se nalaze na mestu koji ženi smeta, ako izazivaju jaka krvarenja, moraju da se uklone. Veliki miomi, pa čak i oni od sedam centimetara, ne moraju da budu uzročnici krvarenja ako se nalaze na spoljnoj strukturi mišića, za razliku i od veoma malih koji su zahvatili sluznicu. Ipak svaki miom troši krv domaćina, pa se može pojaviti i blaga anemija. Način uklanjanja zavisi i od mesta i veličine i najčešće nije potrebno ukloniti čitavu matericu – objasnila je doktorka Novičić Đonović.

(Pančevac / N. Simendić)

VAŽNOST PREVENTIVNIH PREGLEDA: Ukoliko se rak grlića materice otkrije u premalignoj fazi, on je potpuno izlečiv