Sutra u Kulturnom centru repriza filma „Statisti”

Igrani film glumaca amatera iz Kluba za odrasla i stara lica „Statisti” na zahtev publike, posle uspeha na premijeri, ponovo se prikazuje u Kultrunom centru

Većina ljudi uglavnom su statisti celog života, malo njih su vedete i zvezde – te je skoro sigurno da ćete se prepoznati u igranom filmu „Statisti” Kluba za odrasla i stara lica. Ponovo će biti prikazan u ponedeljak, 2. februara, od 19 časova u dvorani Kulturnog centra, baš na traženje publike, što svedoči da je prepoznavanja i te kako bilo na premijeri održanoj krajem novembra, te je o ovom filmu potom bilo i dosta prepričavanja u pančevačkim salonima, kuloarima, po kućama i kafanama.

Glumci, članovi dramske sekcije pančevačkog Kluba za odrasla i stara lica, vrlo su uverljivi u svojim rolama „statista”, s već pobranim iskustvom iz prvog igranog filma „Gospođa ministarka” od pre dve godine, te i zbog talenta koji je u njima čučao godinama, a mora se i priznati, i na osnovu iskrenosti koju svaka umetnost traži – jer igraju oni i sebe u ovom filmu. A i nas – jer sanjali smo skoro svi da bar jednom ne budemo u masi, pa makar bili glavni samo u nekoj reklami, poput jedne od glumica u filmu. Reč je tu, pogodićete, o onom finom, ali pomalo i tužnom humoru, koji nam ipak otklanja gorčinu.

Zaslužna za kvalitetan tekst i dobru režiju je i ovaj put Ksenija Milosavljević, koja dramsku sekciju Kluba za odrasla i stara lica vodi skoro deceniju i po.

– Do sada smo odigrali pet predstava, snimila dva igrana filma i dve radio-drame. Tokom svih tih godina oko trideset glumaca amatera je svojim talentom doprinelo raznovrsnosti dramskih karaktera, a više od pet hiljada ljudi je videlo naša ostvarenja. Zahvalni smo i volonterima koji su pravili muziku i postprodukciju, dok nam je Klub za odrasla i stara lica uvek obezbeđivao dobre uslove za rad i promovisao naša ostvarenja – izjavila je Ksenija, koja igra i jednu od uloga.

Pored nje, u filmu, kako na plakatu napisaše, učestvuju i Zlatibor Lazarov, Ljiljana Belobrk, Goran Dakić, Ernest Lacko, Gordana Grozdić, Biljana Zubić, Branka Radin Cimeša, Angelina Vasiljević, Milena Milojević i Snežana Milanović Naumović.

Da ne pričamo više – dođite u ponedeljak u Kulturni centar. Da platite ne treba. Smejaćete se pametno, osetiće i da ipak volite ovaj grad i njegove ljude, a posle filma sledi druženje, na kojem ćete možda sresti i ponekog starog prijatelja.

(Pančevac / N. Simendić)