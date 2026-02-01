Predsednik Vučić: Situacija nije laka, naša odlučnost da čuvamo mir je od presudnog značaja

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostuje na televiziji Pink, gde govori o svim gorućim temama vezanim za političku i ekonomsku situaciju u Srbiji, regionu i svetu.

O odlukama ključnim za očuvanje stabilnosti

– Uslovi danas nisu jednostavni. Verujem da naša opredeljenost da čuvamo mir je od presudnog značaja. Važno je da uradimo sve da 1. decembra ztavršimo obaveze po pitanju EXPA. Moramo da uradimo još mnogo puteva, pruga. Verujem da su to važne vesti za Srbiju. Ova godina mora da bude ekonomski važna, ali pogledajte sa kakvim se problemima suočavamo. Pojavljuju se ova Epštajnova dokumenta, ja sada očekujem u narednih 48 sati udar na Iran i neke druge velike stvari – naveo je predsednik.

– Nekada i kada se pojave besmislice, ma kako to glupo zvučalo, kao što je to bilo sa Monikom Levinski svojevremeno, tada neko bude bombardovan. Da li će ovi da ubrza neke odluke, gotovo sam siguran – naveo je Vučić.

O aferi “Safari”

– Mislim da 99,99% ljudi razume da je to nemoguće, kontraproduktivno i da je zastrašujuće da to izmišljate za predsednika jedne zemlje, a onda sghvatate da su to radili ljudi pod uticaja hrvatskih obaveštajnih agencija. Neće oni prvi da objave to odmah, već će da puste preko medija hrvatske obaveštajne službe i to u Sarajevu, ne u Zagrebu, ali kada je previše laži na jednom mestu, obični ljudi počnu da razumevaju o čemu je reč – dodao je.

O upisu prava na nepokretnostima

Predsednik dodaje da se ubrzava tempo prijava, i da je moguće da ćemo do 5. februara imati 1.800.000 prijava.

– Mi imamo milion i skoro 450 hiljada prijava za upis nepokretnosti. Pitao sam kako je moguće da nam je u početku bio tako sporiji ritam, i da se sada dramatično ubrzava. Pitanje je kako ćemo da produžimo i da li hoćemo ili nećemo? Ne znam zašto bismo uvek kažnjavali revnosne građane Srbije i one koji obavljaju svoje dužnosti, posebno za ono što je u njihovom interesu. Uvek čekamo poslednji prenutak!

– To je sjajna vest! To je toliko važno. Ljudi će konačno biti svoji na svome, dobiće na papirima ono što je njihovo. Konačno će završiti nešto veoma važno, da budu sigurni kada je u pitanju zakonsko nasleđivanje, moći će da uzumaju hipotekarne kredite, moći će da se osećaju kao svoji na svome. Verujem da ćemo mesečno moći da obrađujemo više od 100 hiljada takvih prijava. To bi značilo da za godinu dana ili nešto više da završimo ceo posao. Više bismo završili za godinu dana nego za prethodnih 40 godina. Mi ćemo time pokazati dobru volju prema ljudima, a u 10 do 12 odsto gde nećemo moći da izvršimo upis nepokretnosti, tu ćemo morati da rešavamo probleme, da će konačno biti jasno kako da se reše ti problemi u budućnosti. Da se uhvatimo u koštac sa tim. Ranije ste morali da radite snimke, sada imate dronove sa kojima to pokrijete za jedan dan. Imamo ih i vojnih… Opštine naprave ugovore sa VBA, vojskom, civilnim službama bezbednosti i to se pokaže šta je protivzakonito i to je kraj priče – naglašava on.

“Naravno da svim srcem navijam za Đokovića”

Na pitanje za koga navija u teniskom meču sa Alkarazom, rekao je da naravno navija za Đokovića.

– Politička uverenja su jedna stvar. Naravno da svim srcem navijam za Đokovića, za sve one divne ljude koji nose trobojke i raduju se njegovom fascinantnom uspehu! I pobedom nad Sinerom on je pokazao nešto što je gotovo neverovatno u tim godina, to nije samo za čestitke, on je pokazao da je najveći svih vremena u tom teškom sportu, on ne samo da dostojno reprezentuje našu zemlju, već je čini poznatom, popularnom, uspešnom. Beskrajno mu hvala na tome. Ono malo što sam video jutros, mnogo je bolji, i verujem da je njegova odlučnost i želja da pobedi veća od njegovog protivnika – dodao je on.

– U politiku svi misle da treba da se mešaju. Ja sam imao sa njim razgovor i to što je bio predmet našeg razgovora ostaje između nas dvojice. Ja sam mu rekao sve što mislim i danas bih to verovatno rekao i na još oštriji način nego tada. Ne mislim prema njemu, nego vezano za situaciju u kojoj smo se nalazili. Svoja uverenja neću da menjam pod uticajem bilo koje sportske, glumačke ili bilo koje zvedze. Svako ima pravo na svoja uvenjenja – dodao je Vučić.

Dodaje da svi ljudi uvek misle da bi mnogo bolje radili njegov posao nego on.

– Na to morate da se naviknete.

Vučić o TikTok lajvu

– Kad kažu da ću da bežim iz zemlje i da se sklanjam… moja suddbina je Srbija, vezan sam za nju, boriću se i pobeđivaću. Još nisam izgubio na nekim izborima i radio sam sve u skladu sa svojom savešću i borio se za našu zemlju. Što se tiče TikToka, meni je to bilo zanimljivo iskustvo i radio sam to u svojoj biblioteci u Predsedništvu. To je još Tadić uredio jer je to nekada bila gluva soba, bile su one kutije za jaja, da ne može da se prisluškuje, pa pošto je to sa novim tehnologijama postalo besmisleno, in je napravio biblioteku. Lajkove ne gledam jer onaj ko zasniva svoju politiku na lajkovima, tu politike nema – rekao je Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije rekao je da “optimizam raste” i da ljudi “u svojim glavama izlaze iz vanrednog stanja i ne žele teške vesti”, već da se vrate u normalan život. Dodao je da se nada da će plan do 2035. godine biti objavljen i pre marta, ali da će svakako biti objavlje najkasnije u martu.

On je dodao da razmišlja o tome da li će produžetak Beograda na vodi da bude još lepši, da li će pruga Niš-Dimitrovgrad i o bilaznica da bude završena što pre, da li će vidikovac na Kablaru da donese mnogo turista za Čačak i okolinu, da li će moći da bude izgrađen put do Požege, ističući da su to njegovi snovi za Srbiju.

– Neverovatno je da za više od 14 godina vlasti imate više pozitivnih nego negativnih poena, što nije uvek bio slučaj. Prošle godine u ovo vreme nije bio slučaj. Sve što radimo, radimo zbog ljudi. Ljudima će da znači kada budu imali voz od Prokopa ili Novog Beograda do aerodroma, koji će ići na svakih 10 ili 15 minuta, konačno ćemo da dobijemo metro. U Engleskoj su metro dobili u drugoj polovini 19. veka, ne možemo 150 godina kasnije da napravimo metro… To ćemo sve da napravimo – rekao je Vučić.

O podizanju minimalca

On je dodao da je važno da se naprave planovi za razvoj Srbije i dodao da “niko nije ni konstatovao da su plate u javnom sektorima povećane i da je značajno povećan minimalac, zbog čega odlaze strane kompanije”.

– Ali mi želimo da sačuvamo dostojanstvo onih koji imaju najniža primanja i zato smo to uradili. Oni će sad u februaru da prime prve uvećane zarade. Ni mi, ni mediji nismo to spominjali od početka godine jer kod nas nije vest kad pas ujede čoveka, nego kad čovek ujede psa. Više mi ljudi priča o TikTok nastupu i šalju mi da čestitam ovaku bez obzira na to šta je govorio – rekao je i dodao da “političari imaju strah da on nešto ne bi čestitao, pa bi da mu odrede kakvu će on politiku da vodi”.

On je rekao i da se nada da će Srbija da bude pozvana od strane Donalda Trampa u Odbor za mir “bez plaćanja”, a dodao je i da “nema dileme ko bi pobedio da su izbori danas”, kao i da smatra da će u trenutku izbora biti teška situacija jer “ima deo ljudi koji želi da proba nešto drugo”.

Istakao je da od ljudi koji su izabrani za najvažnije državne funkcije traži veće požrtvovanje nego od običnih ljudi jer “narod hoće da vidi da radiš za njega, a ne za sebe”.

(Pančevac)