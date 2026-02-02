Ovo su novi majstori džudoa DžK „Jedinstvo“

U novosadskom „Spensu“ organizovano je polaganje za DAN stepen gde je 50 kandidata prikazalo svoje znanje.

DžK „Jedinstvo“ je i ove godine uspešno promovisalo nove majstore dzudoa, Miloša Stojanovića i Iliju Anđelovića.

Trener Mihajlo Anđelović je posle pet godina od prvog stepena, položio za 2.dan.

„Znanje i kontinuirani napredak, mere su po kojima krojimo buduće dane u sportskoj zajednici dzudo kluba „Jedinstvo“. Učenike je zastupao pripremio Sađša Anđelović, viši sportski džudo trener i nosilac 3.dana“, navode u klubu.

(Pančevac)