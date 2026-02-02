Pančevo Sportska dešavanja

Ovo su novi majstori džudoa DžK „Jedinstvo“

11:26

02.02.2026

Foto: DžK Jedinstvo Kačarevo
Foto: DžK Jedinstvo Kačarevo

U novosadskom „Spensu“ organizovano je polaganje za DAN stepen gde je 50 kandidata prikazalo svoje znanje.

Foto: DžK Jedinstvo Kačarevo

DžK „Jedinstvo“ je i ove godine uspešno promovisalo nove majstore dzudoa, Miloša Stojanovića i  Iliju Anđelovića.

Foto: DžK Jedinstvo KačarevoFoto: DžK Jedinstvo Kačarevo

Trener Mihajlo Anđelović je posle pet godina od prvog stepena, položio za 2.dan.

Foto: DžK Jedinstvo KačarevoFoto: DžK Jedinstvo Kačarevo

„Znanje i kontinuirani napredak, mere su po kojima krojimo buduće dane u sportskoj zajednici dzudo kluba „Jedinstvo“.  Učenike je zastupao  pripremio Sađša Anđelović,  viši sportski džudo trener  i nosilac 3.dana“, navode u klubu.

Foto: DžK Jedinstvo Kačarevo

 

(Pančevac)

Tagovi

DžK Jedinstvo Kačarevo

