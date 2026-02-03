Konkurs ,,Energija je svuda oko nas”: Nagrađeni učenici iz Kovačice, Uzdina i Padine

Među nagrađenima na konkursu „Energija je svuda oko nas“ su i ove godine učenici iz opštine Kovačica a učesnici ovog takmičenja su osnovci i srednjoškolci i njihovi mentori iz gradova i opština Vojvodine, prenosi RTV Kovačica.

Učenici su imali mogućnost da učestvuju u zadatoj temi sa svojim radovima u kategorijama: modeli i makete, multimedijalne prezentacije, literarni i likovni radovi.

Prvo mesto iz oblasti multimedijalne prezentacije osvojila je učenica Gimnazije “Mihajlo Pupin” u Kovačici, Anastasija Bekteši, čiji je mentor bila profesorka Romanca Lupulesku a učenica ove škole Sara Šimon, čiji je mentor profesorka Sanja Stvorcova, osvojila je prvo mesto iz oblasti likovnih radova.

U istoj oblasti istakle su se i učenice Anita Cicka, učenica kovačičke gimnazije osvojivši drugo mesto, kao i Antonia Obađan i Daria Radu, učenice OŠ „Sveti Georgije“ iz Uzdina koje su se plasirale takođe na drugo mesto, a mentor im je bio profesor Dorel Dragić.

Iz oblasti modela i maketa drugo mesto osvojila je učenica OŠ ,,Sveti Georgije” iz Uzdina, Irena Jonašku, uz mentore Konstancu Đolović i Danijela Suse.

Treća mesta iz oblasti modela i maketa zauzeli su učenici OŠ ,,Maršal Tito” iz Padine, Boban Mitevski i Dominik Sabo, čiji je mentor bio profesor Jano Sabo.

Trećeplasirana iz oblasti likovnih radova je Dorotena Sekulić, učenica osnovne škole ,,Sveti Georije” iz Uzdina, čiji je mentor bio Danijel Susa. Na konkursu su nagrađena ukupno 53 rada iz navedenih oblasti. Završni događaj i dodela nagrada „Energija je svuda oko nas“ održan je na fakultetu FIMEK u Novom Sadu 28. januara.

(Pančevac/RTV Kovačica)