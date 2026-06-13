Šesti put zaredom nagrađeni za ekologiju: Učenici iz Uzdina uživali u izletu kroz Kovilj i Novi Sad

UZDIN – Učenici i nastavnici Osnovne škole „Sveti Georgije“ iz Uzdina nagrađeni su 5. juna edukativnim ekološkim izletom, koji je organizovan kao priznanje za uspešno realizovane aktivnosti u okviru prestižnog pokrajinskog projekta „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini 2024/2025“, prenosi RTV Kovačica.

Škola iz Uzdina već šestu godinu uzastopno učestvuje u ovom programu i svake godine osvaja ovu nagradu, čime potvrđuje svoju lidersku poziciju i posvećenost zaštiti životne sredine.

Na nagradno putovanje krenulo je 25 učenika i 10 nastavnika. Prva stanica bio je manastir Kovilj, gde su đaci kroz predavanje o istoriji i duhovnom značaju ovog svetog mesta proširili svoje znanje o bogatom kulturno-istorijskom nasleđu zemlje.

Vožnja čamcima kroz rit i obilazak Srpske Atine

Nakon obilaska manastira, usledila je poseta Specijalnom rezervatu prirode „Koviljsko-petrovaradinski rit“. Centralni i najatraktivniji deo izleta bila je vožnja čamcima kroz ovaj jedinstveni, zaštićeni ekosistem, gde su učenici iz prve ruke mogli da posmatraju bogatstvo flore i faune.

Poslednji deo prelepog dana bio je rezervisan za Novi Sad. Tokom šetnje kroz uže gradsko jezgro, uzdinski osnovci su uživali u arhitekturi i znamenitostima Srpske Atine. Izlet je protekao u sjajnoj atmosferi, a učenici su visokim nivoom odgovornosti i interesovanja pokazali da su ekološke nagrade otišle u prave ruke. Ovo priznanje biće dodatni podsticaj za nastavak zelenih projekata i u narednoj školskoj godini.

(Pančevac/RTV Kovačica)