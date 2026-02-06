Tatjana i Jelena imaju zlatne ruke

Dve prijateljice iz Bavaništa, Tatjana Obradović i Jelena Minić, bave se restauracijom i redizajnom starog nameštaja. Tatjana, takođe, izrađuje slike i suvenire, a najnoviji projekat im je bavljenje keramikom, čime žele da zaokruže svoju umetničku ponudu i pretvore je iz dodatnog u jedini izvor zarade, prenosi RTS.

U radionici u Bavaništu prijateljice Tatjana i Jelena bave se popravkom i redizajnom starog nameštaja. Uglavnom su to komode i kredenci, neki komadi stari i do stotinu godina, kojima daju nov i lepši izgled.

„Imala sam potrebu da nešto svoje uradim, pošto ja generalno volim stare stvari. Dati im neki novi duh i oživeti ih meni je bilo jako interesantno. Tako da sam krenula svoje, a uz pomoć prijateljice koja mi se pridružila, počele smo to da radimo i uslužno“, navodi Tatjana, a Jelena dodaje:

„Imaju želje što se tiče boja, ali volimo da vidimo prostor gde će da se postavi sam taj komad nameštaja, i onda dajemo predlog šta bi bilo najbolje. Ono što koristimo od materijala su boje na vodenoj osnovi, više su ekološke, a ne one nitro koje se uobičajeno koriste za drvo.“

Tatjana voli i da slika ikone i akvarele, da izrađuje suvenire, koji odražavaju duh Banata. Ima tu magneta, satova, čiviluka. „Najviše se zaradi na suvenirima. To jeste mala cena, ali je ljudima pristupačnije da priušte sebi. Naravno, to su sajmovi turizma i neke manifestacije na kojima se to prodaje“, kaže Tatjana.

Bavljenje ovim umetničkim zanatima Tatjani i Jeleni za sad je dodatni izvor zarade. Da bi mogle samo od toga da žive, planiraju da prošire ponudu. Nedavno su nabavile novu peć za pečenje keramike.

„Više ćemo staviti akcenat na unikatne, specifične komade posuđa, da li su to tanjiri, vaznice…“, objasnila je Jelena Minić.

Ove umetnice mušterije pronalaze preko profila na društvenim mrežama i po preporuci. Zajedno rade već pet godina i stalno se usavršavaju. Uče nove tehnike, kako bi mogle da ponude što lepše i unikatne predmete. Ono što im ne nedostaje su ideje, volja i talenat, a uz sve to, uspeh je zagarantovan.

(RTS)